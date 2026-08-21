Natalia Sette 21 AGO 2026 - 12:23h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' enseñan el increíble resultado de su cocina y su salón tras decorarlo a su gusto

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Sofía Suescun y Kiko Jiménez continúan mostrando todo el proceso de decoración de su espectacular ‘Villa playa’. Tras dejar a sus miles de seguidores con la boca abierta al mostrar el lujoso jardín equipado por casi 4.000 euros, los exconcursantes de ‘Supervivientes’ han querido abrir de nuevo las puertas de su hogar para enseñar en profundidad la cocina y el salón.

Fue el pasado mes de junio cuando la ganadora de 'GH' mostró por primera vez la vivienda completamente vacía tras haber compartido detalladamente todo el proceso de construcción. Ahora, tras semanas de espera, la influencer y su novio han publicado un esperadísimo ‘house tour' para presumir del sofisticado resultado final de su salón y su cocina amueblados.

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“Bienvenidos a la casa de mis sueños”, ha anunciado emocionada Sofía nada más empezar el recorrido por la planta baja. La creadora de contenido ha comenzado la visita guiada en el rincón favorito de Kiko. “Empezamos por la cocina, que es tu parte favorita”, ha dicho divertida Sofía, pues su chico la deleita cada día con exquisitos platos.

En esta zona destaca una isla central de mármol blanco, equipada con unos elegantes taburetes altos tapizados en terciopelo verde oscuro. “He escogido estos taburetes porque paso mucho tiempo esperando a que salgan los platos y tenían que ser cómodos pero también bonitos”, ha argumentado la de Navarra.

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Justo pegada a la isla, se encuentra la zona de comedor, perfectamente integrada. “La isla va a juego con esta mesa de comedor que no puede ser más bonita y, por favor, estas sillas merecen un plano”, ha destacado orgullosa. La mesa luce el mismo mármol blanco de la cocina y se rodea de cuatro atrevidas sillas con estampado ‘animal print’, cuyo valor alcanza los 200 euros por unidad.

Sin embargo, el espacio estelar es el salón principal. “Esta es la joya de la corona, me voy a echar aquí unas siestas... Mirad qué sofá, mirad qué diseño. No es fácil encontrar un sofá bonito y cómodo”, ha exclamado la influencer sobre una imponente pieza en color beige que ha costado 3.000 euros.

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Para rematar el espacio de descanso, la pareja ha optado por una mesa también atrevida. “Con la mesa de centro he querido arriesgar”, ha admitido Sofía ante una pieza baja, de forma asimétrica y acabado dorado, valorada en 880 euros. Kiko Jiménez ha querido intervenir con gracia para atribuirse el mérito de la compra. “He sido yo quien la ha elegido”, ha asegurado divertido el colaborador.

Sin lugar a dudas los enamorados han convertido la planta principal de su chalet en un lugar único, divertido y atrevido. Sillas de animal print, butacas verdes, mesa dorada y jarrón a rayas, elementos que destacan y que lo convierten en el refugio favorito de los exconcursantes de 'Supervivientes'.