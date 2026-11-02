Los reyes británicos asistieron a la celebración del 45 aniversario de la independencia de Antigua y Barbuda, donde fueron sorprendidos por la lluvia

Las tres ocasiones en las que Lady Di recurrió a la violencia física, según su hermano: "Empujó a nuestra madrastra por las escaleras"

Compartir







El rey Carlos III ha protagonizado un incómodo momento durante la celebración del 45 aniversario de independencia de Antigua y Barbuda. La lluvia irrumpió en el acto de este domingo, al que asistieron el monarca y Camila. Las unidades militares y otros cuerpos uniformados desfilaban en el estadio Sir Vivian Richards, en la capital, Saint John’s, cuando comenzó a llover.

Al comienzo del diluvio, las personas que se encargaban de acompañar a los reyes se apresuraron en conseguir rápidamente un paraguas. La reina Camila fue la primera en poder resguardarse mientras que el monarca quedó empapado bajo la lluvia.

PUEDE INTERESARTE Las dos cartas que relacionarían a Meghan Markle con las acusaciones en contra de su padre por pornografía infantil

Camila recibió un paraguas transparente con forma de cúpula, con el que se dirigió a la zona cubierta de asientos reales. El rey, sin embargo, continuó expuesto a la lluvia, levantando los brazos y preguntando por su paraguas. Finalmente, su ayudante acudió con un paraguas negro compacto, permitiendo que Carlos continuaría con la inspección de la guardia de honor.

"Me han empezado a crecer berros en los pantalones"

A pesar del enfado inicial, el monarca bromeó posteriormente: "Me han empezado a crecer berros en los pantalones". La lluvia duró unos cinco minutos y las celebraciones se reanudaron una vez terminó la tormenta.

No es la primera vez que Carlos III deja ver en público su impaciencia ante sus trabajadores. En septiembre de 2022, apenas unos días después de convertirse en rey tras la muerte de Isabel II, protagonizó dos comentadas escenas. Una en el palacio de St James, donde hizo gestos para que uno de sus ayudantes retiraran un tintero y un estuche de plumas que le molestaban sobre la mesa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Poco después, durante una visita a Irlanda del Norte, perdió los nervios al comprobar que una pluma le había manchado la mano. “¡No soporto esta maldita cosa! ¡Siempre igual!”, exclamó antes de apartarse del escritorio.