Lorena Romera 05 NOV 2026 - 09:00h.

El finalista de 'Supervivientes' se ha visto obligado a tomar una importante decisión tras el detalle que ha tenido con la influencer

Fabio Colloricchio le escribe una canción a Violeta Mangriñán y responde a las críticas sobre su relación

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Aunque no es la primera vez que la convierte en su musa, Fabio Colloricchio ha dado la sorpresa al lanzar Mil años, una canción de amor que para muchos "vale más que cualquier pedida de mano". Sin embargo, el que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha visto obligado a explicar la decisión que ha tomado tras este gesto que ha dedicado a Violeta Mangriñán. Y es que, a pesar del trabajo que hay detrás de este tema y de las ganas que había puestas en el lanzamiento, las cosas no han salido como él esperaba.

Un sencillo para el que artista ha utilizado uno de los momentos más virales de la pareja de los últimos tiempos: cuando la valenciana confesaba públicamente que no pondría la mano en el fuego por él y que, a pesar de llevar siete años juntos y tener dos hijas en común, todavía "no se fía" de su chico. Pero esto no es todo. "Hice cantar a la patrona (como llama cariñosamente a la influencer) y lo rompió", ha adelantado el también creador de contenido.

Sin embargo, el estreno de este proyecto tan especial no ha venido acompañado de la alegría habitual en estos lanzamientos. La tragedia que ha golpeado a España han llevado a Fabbio -su nombre artístico- a tomar una decisión drástica respecto a la promoción de su música. Consciente del clima general, el artista ha optado por un perfil bajo y ha dado explicaciones a través de sus stories de Instagram:

"Creo que la calle no está ahora mismo para sacar música y mis ánimos tampoco debido a todo lo ocurrido últimamente en España y en general en el mundo, pero la distribución del tema ya la hice hace tiempo y cuando pasó la catástrofe ya no se podía parar ni cambiar la fecha de lanzamiento y lo dejé ahí en Spotify sin avisar de que había salido, pero en YouTube, que ahí sí controlamos, lo cambiamos", ha expresado. "Este es un tema muy personal para mí, espero lo entiendan", se ha sincerado el que fuera finalista de 'Supervivientes'. como hago para no repetir tragedia?

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Con estas palabras, el argentino deja clara su postura de respeto absoluto, priorizando ese sentimiento de empatía frente al estreno de su canción más personal.