Natalia Sette 21 OCT 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado un emotivo video con su pareja mientras suena de fondo la nueva canción que le ha dedicado

Fabbio Colloricchio estalla contra las acusaciones de ser mantenido por Violeta Mangriñán

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Fabio Colloricchio ha querido dar un golpe en la mesa a través de su mayor pasión: la música. Tras el revuelo ocasionado en redes sociales por el consejo público de Suso Álvarez animándole a pedirle matrimonio a Violeta Mangriñán, el cantante argentino ha decidido responder de forma contundente a todos aquellos que critican diariamente la relación con la exconcursante de ‘Supervivientes’.

Y es que, además del debate latente sobre la boda, los padres de Gala y Gia han tenido que hacer frente a constantes juicios sobre su noviazgo. Ambos siempre han sido sumamente transparentes con las crisis que han atravesado , compartiendo discusiones, lanzándose indirectas por redes e incluso recibiendo críticas de usuarios que consideran que se hablan con excesiva dureza.

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Cansado de los constantes comentarios indeseados, el artista ha compuesto un emotivo tema dedicado a la influencer valenciana donde habla sin filtros sobre la complicidad tan particular que comparten. “Todos los días sé que te amo con locura, si nos ven peleados como el resto… Esto tiene sentido para los dos aunque el universo no entienda nuestra manera”, canta el argentino para dejar claro que nadie fuera de su hogar comprende su dinámica.

Con esta letra, el exsuperviviente reivindica que su forma de llevar su amor es únicamente asunto de ellos dos, sin importar lo que se perciba desde el exterior. Un romance intenso con el que pretenden seguir caminando juntos a pesar de las crisis y los altibajos.

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Aprovechando la dedicatoria en forma de canción, el intérprete ha hecho un guiño directo a la ansiada pedida de mano, reconociendo que, aunque aún no ha hincado de rodillas, su compromiso sentimental con la madre de sus hijas es absoluto. “Yo te juro por las niñas que aunque mis rodillas no han besao la tierra… pueden pasar más de 100 años, mi mal necesario, lo necesito a diario”, ha entonado con emoción.

De esta manera, Fabio Colloricchio ha respondido con ritmo y rotundidad a los ‘haters’ de su historia de amor. Una sincera declaración con la que demuestra a su comunidad virtual que, más allá de las discusiones cotidianas y la falta de anillos oficiales, su proyecto de vida junto a Violeta continúa tan firme y apasionado como el primer día.

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Para enseñar la canción ha utilizado un precioso video que rememora los mejores momentos de la pareja en blanco y negro. Risas, bailes, caricias y momentos nunca vistos entre ellos. Los fieles seguidores de ambos se han derretido al escuchar las estrofas de la canción y le han dejado mensajes de cariño en la sección de comentarios.