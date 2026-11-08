El atleta Alex Roca y su pareja, Mari Carme Maza están esperando su primer hijo juntos

El atleta Alex Roca y su pareja, Mari Carme Maza, desvelan el sexo de su primer bebé en común: "He ganado"

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El atleta Alex Roca, conocido por su lucha diaria para visibilizar la parálisis cerebral y su pareja, Mari Carme Maza, han compartido una publicación en redes sociales respondiendo a una de las preguntas que más les hacen desde que anunciaron hace un mes que iban a convertirse en padres por primera vez.

"Queremos explicaros algo muy personal, desde el máximo respeto, el cariño y, sobre todo, con el corazón abierto", comienzan escribiendo en la publicación.

Las preguntas sobre la salud de su bebé

A través de sus redes, la pareja ha querido responder a las preguntas de muchos de sus seguidores sobre la salud de su futuro bebé: "Desde que anunciamos que vamos a ser padres hemos recibido mensajes preciosos y también preguntas que queremos aclarar con cariño. Quizá nuestra experiencia ayude a resolver dudas. '¿Y si vuestro hijo no nace sano? ¿Cómo os habéis arriesgado?'", continúan.

"La parálisis cerebral no es una enfermedad, sino una condición neurológica que puede afectar al movimiento, la postura y la coordinación. En mi caso, a los seis meses sufrí una encefalitis causada por el virus del herpes que me dejó secuelas y provocó mi parálisis cerebral. No es hereditaria, porque fue consecuencia de aquella infección", explica. "Nuestro hijo, como cualquier bebé, puede nacer sano o tener alguna condición de salud. Deseamos que esté bien, aunque la vida no ofrece garantías. Y, pase lo que pase, lo querremos exactamente igual", aclaran.

Fin a las dudas sobre si utilizaron el método de fecundación in vitro

La pareja también ha aprovechado la publicación para responder a las dudas sobre si habían utilizado algún tipo de método de fecundación: "También nos habéis preguntado si el embarazo ha sido mediante fecundación in vitro. Quiero responder con naturalidad: puedo mantener relaciones sexuales convencionales y no hemos necesitado ningún tratamiento de fertilidad. Nuestro pequeño llegó de forma natural, a la primera y, sinceramente, fue una sorpresa preciosa para los dos. Pero si hubiera sido mediante fecundación in vitro estaríamos exactamente igual de felices. Es maravilloso vivir en una época en la que la medicina ofrece oportunidades a tantas familias que desean tener hijos. ¡Ojalá siga avanzando!", comparten.

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Para terminar, concluyen con una reflexión: "cuando desconocemos una realidad, hacemos preguntas que pueden parecernos “normales”, pero resultar delicadas para quien las recibe. Por eso creemos que es importante hablar de estos temas con naturalidad, respeto y sin juzgar a nadie. Nosotros también estamos aprendiendo. Tenemos muchísimas ilusiones, algunas dudas y los miedos que seguramente sienten tantos padres primerizos. No sabemos cómo será esta etapa, pero tenemos unas ganas enormes de vivirla, aprender y darle a nuestro hijo todo nuestro amor. Gracias de corazón por tanto cariño. Estamos viviendo uno de los momentos más especiales de nuestra vida y nos emociona".

La reflexión de la pareja llega tan solo unos días después de que ambos anunciaran, también en sus redes sociales, el sexo del bebé que esperan: será un niño.