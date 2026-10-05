Candela Hornero Madrid, 05 OCT 2026 - 11:13h.

En un video publicado en sus redes sociales en el que aparecen muy sonrientes ambos han anunciado que van a ser papás

Álex Roca, el atleta con parálisis cerebral: "A mis padres les dijeron que iba a morir y ahora preparo una maratón"

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Alex Roca, deportista conocido por superar grandes retos deportivos a pesar de su parálisis cerebral que le provoca una discapacidad física del 76%, y su pareja, Mari Carme Maza, con quien se comprometió hace cuatro años; anuncian en redes sociales una gran noticia.

"Empieza la aventura más bonita de nuestras vidas: seremos papás", cuentan en un post acompañado de un video en el que se les puede ver muy alegres mientras se abrazan, se besan y muestran la ecografía del hijo que viene en camino.

Ambos cumplen un sueño, y es que en alguna intervención pública ya habían expresado el deseo de convertirse en papás. "Todavía nos cuesta encontrar palabras para explicar la emoción, la ternura y el amor inmenso que ya sentimos por ti. Te esperamos con el corazón lleno. Aunque aún no te conocemos, ya eres el amor más grande de nuestras vidas", añaden en su publicación.

Su historia de amor

La pareja se conoció hace unos diez años cuando él acudió a dar una charla sobre su historia de superación a un centro educativo donde ella estudiaba técnico en atención a personas en situación de dependencia. La forma de ver la vida de Álex impactó profundamente a Mari Carme, quien esa misma noche le escribió un mensaje a través de las redes sociales.

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Su primera cita fue en un centro comercial de Barcelona. Como Mari Carme aún no dominaba la lengua de signos y Álex se comunica de forma adaptada, ambos empezaron a conversar escribiéndose en el bloque de notas del móvil.

Desde entonces entablaron una amistad y cuando llevaron cuatro meses, Alex le confesó que no quería que fuera solo una amiga. Aunque al principio sintió miedo, el consejo de su madre ("si tienes miedo, hazlo con miedo") la animó a dar el paso para comenzar una vida juntos.

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En 2017 comenzó su historia de amor, en julio de 2022 se casaron en Girona y ahora esperan a un bebé, del que todavía se desconoce el sexo. Además, en marzo ampliaron también la familia tras adoptar a un perrito.

Hace unos meses en el podcast de Carlos Roca, 'Roca 'Proyect', la pareja ya habló de cómo se imaginaban en su faceta de padres. "Yo antes no quería tener hijos porque pensaba que un hijo no tiene que ayudar a su padre, sino que es el papá quien tiene que ayudar a su hijo. Pero ahora mismo pienso que puedo ayudarle a mi hijo o hija y además yo le daría mucho amor", respondió el atleta emocionado. "Lo primero que haría al ver a mi hijo o hija, te lo digo de corazón, es decirle que creo que delante de sus ojos tiene el mejor padre del mundo", añadió.