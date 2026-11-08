Yola Berrocal, concursante de ‘Supervivientes All Stars’, lleva casi tres décadas vinculada al entretenimiento

Los orígenes de Yola Berrocal: su infancia en Madrid, su familia y la dolorosa pérdida que marcó su vida

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Yola Berrocal, concursante de 'Supervivientes All Stars', es mucho más que uno de los personajes más populares y extravagantes de la televisión española. Detrás de su imagen desenfadada, su personalidad arrolladora y sus inolvidables apariciones televisivas se esconde una trayectoria profesional que abarca casi tres décadas y que la ha llevado a trabajar como actriz, cantante, reportera, colaboradora, DJ y empresaria.

El nombre de la empresaria comenzó a ganar popularidad a finales de los años noventa y, desde entonces, ha conseguido mantenerse vinculada al mundo del espectáculo. Ha participado en películas de éxito, formado parte de grupos musicales, trabajado en programas de televisión y protagonizado algunos de los realities más recordados de Telecinco.

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Precisamente, uno de sus mayores logros profesionales está relacionado con este último formato. Yola Berrocal puede presumir de haber ganado tres realities televisivos. En los últimos años también ha desarrollado una importante faceta empresarial como CEO y fundadora de Yola Berrocal Management, una agencia de representación artística con actividad en España y Estados Unidos. Actriz de cine y televisión, cantante de grupos tan recordados como Sex Bomb, reportera, empresaria y especialista en realities.

Yola Berrocal Management

Aunque buena parte del público conoce a Yola Berrocal por sus apariciones televisivas, la artista también ha desarrollado una faceta empresarial que le permite trabajar en el mundo del espectáculo desde una perspectiva completamente diferente. Después de años participando en programas, películas, espectáculos y eventos, decidió aprovechar sus contactos y su conocimiento de la industria para dedicarse también a la representación de artistas.

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Así nació Yola Berrocal Management, una agencia de representación artística que, según su perfil profesional, dirige desde 2022 y con la que ha desarrollado actividad tanto en España como en Estados Unidos, especialmente en Miami. Se trata de una actividad que exige mucho más que disponer de una agenda de contactos. Entre los nombres que aparecen vinculados a su cartera profesional figuran personajes tan conocidos como Marlene Mourreau, Coyote Dax, Leticia Sabater, Sonia Monroy, Álex Caniggia y Claudia Bavel.

Tres realities ganados y una larga trayectoria como personalidad televisiva

Si existe un terreno en el que la empresaria se mueve con absoluta naturalidad, ese es el de los realities. Desde finales de los años noventa ha participado en numerosos programas de televisión, pero fueron los concursos de convivencia los que terminaron convirtiéndola en uno de los personajes más reconocibles del panorama nacional.

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Su primera gran victoria llegó en 2003 con 'Hotel Glam', uno de los formatos más recordados de aquella época. En 2011 volvió a probar suerte en un reality con 'El Reencuentro', un formato que recuperaba a antiguos concursantes de programas de convivencia. Cinco años después decidió enfrentarse a una experiencia mucho más exigente, 'Supervivientes 2016'. Terminó en segunda posición, por detrás de Jorge Díaz, demostrando que su capacidad para entretener al público también podía acompañarla en un formato de supervivencia.

En 2020 llegó su tercer triunfo, participó en la primera edición de 'La casa fuerte' junto a Leticia Sabater. Ambas protagonizaron una convivencia llena de momentos inesperados y terminaron convirtiéndose en las ganadoras del concurso.

De ‘Airbag’ a ‘Torrente’: la carrera de Yola Berrocal como actriz

Mucho antes de convertirse en una habitual de los realities, la concursante de 'Supervivientes All Stars' ya había comenzado a desarrollar su carrera como actriz. La interpretación forma parte de su trayectoria desde mediados de los años noventa y le ha permitido participar en diferentes producciones cinematográficas y televisivas.

Entre sus primeros trabajos destaca su aparición en "Airbag", la película dirigida por Juanma Bajo Ulloa y estrenada en 1997. Años después participó en otra película especialmente popular: "Torrente 2: Misión en Marbella", estrenada en 2001 y dirigida por Santiago Segura. Su relación profesional con el universo de Torrente continuó una década después, cuando apareció también en "Torrente 4: Lethal Crisis", estrenada en 2011.

Entre ambos proyectos participó en "Fuga de cerebros", la comedia juvenil de 2009 protagonizada por Mario Casas y Amaia Salamanca. En televisión también ha realizado cameos y participaciones episódicas en series como "Puerta con puerta" y "La que se avecina".

"Sex Bomb", "Atrevidas" y su carrera como cantante, intérprete y DJ

La música es otra de las grandes protagonistas del currículum profesional de Yola Berrocal. A comienzos de los años 2000, cuando ya era un rostro conocido de la televisión, decidió explorar su faceta como cantante y formar parte de uno de los grupos musicales más recordados de aquella época. En 2001 nació "Sex Bomb", una formación integrada por Yola Berrocal, Malena Gracia y Sonia Monroy.

Sin embargo, el grupo terminó separándose y cada una de sus componentes continuó desarrollando su carrera de manera independiente. Yola Berrocal no abandonó por ello su interés por la música. En 2012 impulsó "Atrevidas", un nuevo proyecto musical con el que buscaba recuperar parte de aquel espíritu festivo que había caracterizado su primera experiencia como integrante de una formación.

Posteriormente también desarrolló el proyecto Yola Berrocal & Prado, ampliando su trayectoria como cantante e intérprete. A lo largo de los años ha combinado estas iniciativas con actuaciones en conciertos, fiestas y eventos, donde ha continuado manteniendo el contacto directo con el público.

Además, ha trabajado como DJ en discotecas y celebraciones, una actividad que le ha permitido seguir vinculada al ambiente musical desde una perspectiva diferente.