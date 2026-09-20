Berto González 20 SEP 2026 - 10:00h.

Carmen Alcayde, exconcursante de 'Supervivientes, vive junto a sus hijos y su novio Charli en un luminoso dúplex reformado a las afueras de Madrid, con decoración atemporal y detalles rústicos

La vida actual de Carmen Alcayde tras 'Supervivientes': su nueva vida en Valencia y su compromiso

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Carmen Alcayde ha encontrado a las afueras de Madrid el hogar en el que ha construido una nueva etapa personal junto a sus tres hijos y su pareja, Charli. Tras poner fin a su relación de más de tres décadas con el padre de sus hijos, la exconcursante de 'Supervivientes' decidió abandonar la que había sido su vivienda familiar y comenzar de cero en una casa de alquiler que reformó por completo para adaptarla a sus gustos y necesidades. Se trata de un dúplex amplio y luminoso en el que los elementos clásicos se dan la mano con muebles de líneas sencillas y piezas de estilo más atemporal.

Un dúplex a las afueras de Madrid que reformó

La casa de Carmen Alcayde está situada a las afueras de Madrid y es una vivienda de alquiler a la que se trasladó después de separarse de su expareja, con quien había compartido más de 30 años de relación. Aunque podía haberse quedado en su anterior domicilio familiar, decidió mudarse y empezar una nueva etapa en otro inmueble. Desde entonces, este espacio se ha convertido en su hogar junto a sus tres hijos y, actualmente, también forma parte de la vida en pareja que comparte con Charli.

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La exconcursante de 'Supervivientes' acometió una reforma completa de la vivienda y uno de los aspectos que tuvo especialmente en cuenta a la hora de elegirla fue la luminosidad. La entrada de luz natural está muy presente en sus diferentes estancias y contribuye a potenciar la amplitud de los interiores.

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En términos decorativos, la casa mantiene una base bastante tradicional y atemporal, con presencia de madera, paredes blancas y muebles robustos, aunque incorpora piezas más actuales que le dan un aire nuevo a los espacios. Las estancias abiertas son otra de las características de la vivienda y permiten una distribución más diáfana y despejada.

Un salón atemporal con un recibidor abierto y un dormitorio dominado por el blanco

El salón es uno de los espacios que mejor refleja la personalidad de la vivienda. La zona de descanso está presidida por un gran sofá gris de líneas sencillas y tapizado texturizado, acompañado por diferentes cojines en tonos neutros y estampados. Sobre él destaca un gran reloj de pared de estética vintage, con números romanos y detalles en rosa envejecido, una pieza de grandes dimensiones que aporta personalidad a la estancia.

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Frente a esta zona se encuentra un mueble bajo de madera natural sobre el que se sitúa la televisión. Su diseño tradicional y de aire rústico, con diferentes compartimentos abiertos, refuerza la presencia de materiales cálidos en el interior y contrasta con otros elementos tecnológicos y más actuales. La gama cromática del salón se mantiene con grises, blancos y marrones como principales protagonistas, dando lugar a una decoración que evita seguir tendencias demasiado marcadas o modernas.

El recibidor mantiene esta misma continuidad en cuanto a colores y materiales. Desde esta zona se accede a las escaleras que comunican las dos plantas del dúplex. Los peldaños de acabado oscuro contrastan con una barandilla de cristal y estructura metálica, una solución que también amplia el espacio y permite que la luz circule con mayor facilidad. Las paredes blancas y las puertas de madera vuelven a introducir ese contraste entre acabados contemporáneos y materiales tradicionales que se repite en diferentes rincones de la casa.

En la entrada también se pueden apreciar pequeños elementos decorativos funcionales, como recipientes y bandejas utilizados para dejar objetos del día a día como las llaves de casa, mientras que la ausencia de una decoración excesiva y recargada permite mantener despejadas las zonas de paso. El resultado es un recibidor sencillo que funciona como conexión entre la planta principal y las estancias privadas del piso superior.

El dormitorio apuesta por un estilo todavía más sereno. El blanco domina prácticamente toda la estancia, desde la ropa de cama hasta las paredes y el cabecero, realizado mediante lamas horizontales que aportan un extra de textura. Almohadas, textiles y cojines siguen la misma gama cromática, creando una composición muy uniforme en la que apenas existe decoración.

Frente al estilo más marcado del salón, el dormitorio se presenta así con una decoración minimalista, luminosa y sin grandes contrastes, completando el estilo atemporal que Carmen Alcayde ha elegido para el dúplex en el que desarrolla su nueva vida familiar junto a su prometido Charli.