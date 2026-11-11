Maitena Berrueco 11 NOV 2026 - 04:30h.

El 11N, en dos bloques: por un lado, CCOO y UGT y, por otro, el Sindicato Socialista de Vivienda y los sindicatos nacionalistas

Huelga general del 11 de noviembre por la vivienda: ¿cuánto dinero te pueden descontar de la nómina por no trabajar?

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Vitoria-GasteizLa crisis de la vivienda ha desembocado en una huelga general este 11 de noviembre, a la que en Euskadi se han adherido, sin excepción, todos los sindicatos, que llaman a vaciar los centros de trabajo en contra de la especulación inmobiliaria y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

El seguimiento podría ser histórico, dado que todos los sindicatos secundan este 11N la huelga general. Lo que no ha conseguido la emergencia habitacional es unir a la mayoría sindical nacionalista con los sindicatos de ámbito estatal. Así las cosas, los horarios de manifestaciones y movilizaciones previstas por unos y otros, son distintas.

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Por un lado, está el bloque conformado por los sindicatos de vivienda; la mayoría sindical vasca, es decir, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde; y organizaciones del movimiento popular que llaman a “vaciar los centros de trabajo” y movilizarse “contra la especulación” y “el rentismo”. Entre sus reivindicaciones: la expropiación de las viviendas acumuladas en manos de especuladores, la prohibición del uso especulativo de la vivienda y la organización de la vivienda y sus recursos en función de las necesidades sociales, y no de la lógica del mercado.

Por otro, el binomio conformado por los sindicatos UGT y CCOO, al que se han sumado algunas organizaciones sociales vascas y que llaman a parar el 11N para reivindicar “mejores salarios, por una vivienda digna y el control de los precios ante una inflación que lastra” el poder adquisitivo de la ciudadanía.

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Llamamiento de los dos bloques

Los sindicatos de vivienda, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru, Etxalde y varias organizaciones del movimiento popular han convocado más de 70 movilizaciones. Las principales manifestaciones tendrán lugar en las tres capitales vascas a mediodía: en Vitoria, a las 12 horas desde la Plaza Bilbao; en la capital vizcaína, a las 12.30 horas en el Arriaga y en Donostia, a las 12.30 horas desde Pío XII.

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Sin embargo, antes de las movilizaciones se han organizado columnas que en Vitoria partirán a las 10.15 horas desde el barrio de Errekaleor, a las 10.30 horas desde Lakua y a las 11 horas desde Iparralde. En Bilbao, el llamamiento es a partir a las 11.30 horas desde el Guggenheim, el Ayuntamiento y Zabalburu para confluir media hora más tarde junto al Teatro Arriaga. Por último, en San Sebastián habrá columnas desde el túnel del Antiguo, a las 11.30 horas y desde Anoeta y la estación del Norte, a las 11.45 horas.

El bloque liderado por CCOO y UGT marchará a las 11:30 de la mañana desde la Subdelegación del Gobierno, en la calle Olaguibel hasta La Florida, en la capital alavesa. A la misma hora, las 11.30, saldrá la manifestación desde la plaza Euskadi de Bilbao y media hora más tarde, a las 12 horas, arrancará desde Alderdi Eder, en la capital guipuzcoana.

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A las 18 horas, las manifestaciones vespertinas

Ya por la tarde, el protagonismo será para los sindicatos de vivienda y la hora a la que arrancarán será la misma en las tres capitales vascas, es decir, las 18 horas. La manifestación vespertina en la capital alavesa partirá a las 18 horas desde la Plaza de la Virgen Blanca. A la misma hora, el llamamiento en Bilbao es desde la Plaza Elíptica y en Donostia, desde el Boulevard.

Además de las principales movilizaciones previstas por uno y otro bloque para el 11N, el sindicato ELA ha convocado cinco movilizaciones principales para dinamizar la huelga general desde primera hora de la mañana, y como actos previos a las columnas y manifestaciones conjuntas que tendrán lugar en las principales ciudades.

En concreto, ELA organizará movilizaciones a las 08:30 de la mañana en las tres capitales vascas: en Bilbao, en San Mames; en Vitoria, en el puente San Juan de Arriaga-El Pilar; y en Donostia en la calle Pío XII. El eje central será la reivindicación de medidas concretas para garantizar el acceso a la vivienda, así como la implantación de un SMI propio de al menos 1.500 euros.

El Gobierno Vasco fija servicios mínimos para la huelga general: el transporte funcionará al 30 por ciento de los servicios ordinarios y se garantiza la atención sanitaria como un festivo, por su parte el servicio SOS Deiak-112 funcionará con el cien por cien del personal habitual en cada turno. En las residencias de mayores y personas dependientes o con discapacidad, se mantendrá la mitad del personal y en los horarios de máxima actividad, el 60 por ciento. Por su parte, en Educación, todos los centros públicos, concertados y privados deberán garantizar el control de acceso durante la huelga y deberá haber al menos un profesor en Infantil, uno en Primaria, otro en ESO, otro más en Bachillerato y otro en Formación Profesional.