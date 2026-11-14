Michelle Jenner oficializó su relación con el director de cine, Hugo Stuven, en la alfombra roja de los Premios Goya 2026

La intérprete ha hablado por primera vez de su pareja en público en la gala de clausura del Festival del Cine y La Palabra

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Michelle Jenner oficializó su relación con el director de cine, Hugo Stuven, en la alfombra roja de los Premios Goya que se celebraron el pasado 28 de febrero de 2026 en Barcelona. Aunque no pasearon juntos en el photocall, ambos sí subieron imágenes juntos que confirmaban su relación. Según informa 'Hola!', Hugo también quiso dedicarle unas palabras a la actriz: "A los Premios Goya llegó un ángel con un talento de otro planeta".

Ahora, meses después, la intérprete ha hablado por primera vez de su pareja en público en la gala de clausura del Festival del Cine y La Palabra, CIBR, celebrado el pasado 7 de noviembre. La actriz recibió ese día el premio Orden de Toledo y agradeció esta indistinción por su carrera en el mundo de la actuación.

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"Me siento como esa Michelle pequeñita que ha salido ahí hace un momento, siento que sigo aprendiendo. Me parece lo maravilloso de este oficio, que nunca terminas de aprender", empezó diciendo la actriz. "Me siento tan agradecida por todos los personajes que he podido hacer, por todas las aventuras que he podido vivir, por todas las personas maravillosas que he podido conocer, que son muchas, es un oficio precioso, nos permite vivir tantas cosas…", añadió.

Y aprovechó su discurso para dedicarle unas emotivas palabras a su pareja: "Se lo quiero dedicar a mi familia, a mis padres, a mi hijo que es la luz de mi vida, a mi chico, al que adoro y quiero".

Los pocos momentos públicos de la pareja

El medio citado publicó las primeras imágenes de la pareja tras hacer oficial su relación. Michelle Jenner y Hugo Stuven habían aprovechado una mañana para acudir juntos a un supermercado, del que salieron especialmente sonrientes y cogidos de la mano.

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Michelle también acudió al perfil de Instagram de su pareja para felicitarle el cumpleaños de forma pública: "Feliz cumpleaños al mejor". Con el estreno de El Nido el pasado mes de septiembre, la película que dirige él y protagoniza ella, el hijo del mítico realizador de Televisión Española compartió una tierna imagen de ambos. En la fotografía aparecen abrazados públicamente y olvidándose de los focos. Sin duda, unos de los pocos momentos en los que hemos podido ver la afinidad y conexión de esta bonita pareja.