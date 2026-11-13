La casa de los actores lleva años despertando interés, ya que ambos decidieron construir en Australia su refugio familiar después de alejarse de Hollywood

Roban en la mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia mientras dormían con sus hijos dentro: iban encapuchados y armados

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La investigación por el robo en la casa de Elsa Pataky y Chris Hemsworth continúa abierta.

La mansión, situada en Broken Head, una zona costera situada al sur de Byron Bay, Australia, donde vive junto a sus tres hijos, fue asaltada durante la madrugada del pasado miércoles, 11 de noviembre.

Tal y como trascendió, un grupo de encapuchados armados consiguió acceder a la vivienda mientras la familia dormía y sustrajo tres vehículos de alta gama. No fue hasta la mañana siguiente cuando la actriz española revisó las cámaras y se dio cuenta de lo ocurrido.

Por el momento, dos de los tres coches ya han sido localizados. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y localizar a los responsables.

Lo que está claro es que la espectacular casa del actor y su esposa lleva años despertando interés por sus dimensiones y características, ya que ambos decidieron construir allí su particular refugio familiar después de alejarse de Hollywood.

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La mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth

Pataky y Hemsworth llevan más de una década establecidos en Australia. La pareja, que contrajo matrimonio en 2010, decidió apostar por una vida alejada del ritmo frenético de Los Ángeles y encontró en la región de Byron Bay el lugar ideal para criar a sus tres hijos, India Rose, de 14 años, y los mellizos Sasha y Tristan, de 12.

La propiedad se encuentra en Broken Head, una zona rodeada de naturaleza y con vistas al océano. El matrimonio adquirió los terrenos en 2014 por unos 7 millones de dólares australianos y, después, emprendió un ambicioso proyecto para construir una vivienda adaptada a sus necesidades y a su estilo de vida.

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Conocida popularmente como 'Fortress Hemsworth', la residencia se ha convertido en una auténtica fortaleza privada. La finca cuenta con una extensión aproximada de 4,2 hectáreas y dispone de espacios exteriores, piscina infinita, gimnasio, zonas deportivas y diferentes instalaciones pensadas para disfrutar en familia.

En cuanto a la casa principal, ha trascendido que cuenta con seis dormitorios, diez baños y un garaje para 10 coches, entre otras cosas.

Además, entre sus zonas más llamativas destacan una piscina de unos 50 metros, una bolera privada de dos pistas, una pista de tenis, una zona de entrenamiento al aire libre y hasta un circuito para practicar motocross. También dispone de amplias zonas de ocio y espacios dedicados al descanso.

Un entorno privilegiado en el que los actores han construido una vida muy vinculada a la naturaleza, el deporte y las actividades al aire libre. De hecho, ambos han hablado en numerosas ocasiones de lo acertado que fue abandonar Estados Unidos para instalarse en Australia con sus hijos.

Portales inmobiliarios como Real Estate Au han señalado que la residencia está valorada en unos 20 millones de dólares australianos.

Ahora, este robo ha alterado inesperadamente la tranquilidad de su hogar. Aunque el suceso no ha dejado heridos y dos de los vehículos ya han sido recuperados, la investigación policial continúa abierta para esclarecer cómo consiguieron acceder los intrusos a la finca y dar con el paradero del tercer automóvil.