Carlos Otero 14 NOV 2026 - 12:00h.

La pareja ha colgado en sus redes un post con la feliz noticia

Dama, ex de Melendi y madre de su hijo Marco, anuncia que está embarazada junto a Rubén Valle: "Deseando verte la carita"

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Estos días hemos sabido que la cantante Damaris Abad, conocida como Dama, ex de Melendi, está esperando un hijo con Rubén Valle, ex concursante de 'Gran Hermano'. En su última publicación en redes sociales, los felices aparecen abrazados mientras muestran unos patucos de bebé y una ecografía. Además, los dos lucen unas gorras personalizadas: la de él lleva la palabra 'dad' (papá) y la de ella, 'mum' (mamá). "La familia crece. Deseando verte la carita, bebé", han escrito junto a la publicación.

A pesar de que Rubén Valle aterrizó en el universo Outdoor como concursante de la decimoctava edición de 'GH', la del Revolution, Rubén ha mantenido un perfil muy discreto desde que empezó su relación con la sevillana. Aprovechando que se va a convertir en papá, reconstruimos los pasos del gallego tras su paso por el decano de la telerrealidad.

Tiene 30 años y acompaña a su chica en sus compromisos

Rubén tiene hoy en día 30 años. Cuando lo conocimos, hace la friolera de nueva años, era un yogurín de 21. En su día entró en Guadalix como técnico superior en automatismos y robótica industrial, pero tras el concurso ha desarrollado una carrera como emprendedor inmobiliario y creador de contenido.

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Aunque ha borrado todo su historial de publicaciones en Instagram, en la red social de las fotografías acumula más de 40.000 seguidores. Su contenido giraba en torno a diferentes aspectos de lifestye con publicaciones sobre moda, viajes, ocio y, como no, muchos selfies. Acompaña a su chica a sus bolos y actuaciones y juntos comparten momentos de amor y ocio.

Quedó segundo por detrás de Hugo Sierra

A pesar de su juventud, el paso de Rubén por GH fue muy exitoso. Quedó subcampeón de su edición por detrás de Hugo Sierra, que fue el que se llevó el maletín. Tuvo un paso convulso por la casa más famosa de la televisión: llegó como uno de los “guapos oficiales” de la temporada y llegó a mantener una relación con Miriam Santiago, la otra gallega que participó en el reality aquel año. También tuvo un affaire ante las cámaras con Alyson Eckman, que entró de invitada a la casa.

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Tras 'GH' siguió conectado un tiempo al mundo Outdoor y llegó a tener su propio videoblog en Mediaset. “By Buby”, que así se llamó su canal de vídeos, mostraba su día a día tras el concurso: viajes, vida personal y búsquedas amorosas vertebraban su contenido, aunque con la llegada de la pandemia decidió finalizar esta faceta.

Su relación con Dama y con los hijos de Melendi

Aunque han vivido su amor con discreción, el noviazgo de Rubén Valle y Dama Abad no es ni nuevo ni clandestino. Llevan juntos la friolera de ocho años ya que empezaron a salir en septiembre de 2018. Fue entonces cuando desde Outdoor nos hicimos eco de una publicación en redes sociales en las que ambos salían muy acaramelados.

El que fuera concursante de 'Gran Hermano' y la cantante sevillana compartieron una fotografía de lo más romántica y en actitud muy cómplice. "Tú", escribió Dama. Rubén fue más explícito y acompañó aquella publicación con un revelador "Mía" junto a un corazón.

En estos ocho años Rubén ha sido un segundo padre para Marco, el hijo que Dama tuvo con Melendi en 2010. Aunque por parte de su madre es el primer hermano que reciba, por parte de su padre tiene una familia numerosa. Melendi primero tuvo a Carlota, después a Marco, y después llegaron las tres pequeñas de la casa, Lola, Abril y Dakota, que son fruto de su matrimonio con Julia Nakamatsu. Rubén Valle también tiene una relación formidable con Rasel, el hermano de Dama, también es cantante de éxito.