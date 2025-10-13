Berto González 13 OCT 2025 - 10:00h.

Carlos Bernal, exconcursante de 'GH Revolution', ha dejado atrás la televisión para triunfar como chef profesional e influencer culinario con su exitosa marca de cheesecakes

Carlos Bernal, uno de los concursantes más recordados de 'Gran Hermano Revolution', ha dejado atrás su etapa en televisión para convertirse en un exitoso chef e influencer culinario. Desde su paso por la casa en 2017, su vida ha dado un giro importante, alejándose de las cámaras para centrarse en su verdadera pasión: la cocina profesional. Actualmente, triunfa al frente de su propio negocio de repostería, con tiendas tanto en Barcelona como en Mallorca, y se ha ganado una importante comunidad de seguidores en sus redes sociales donde comparte sus originales recetas y consejos de cocina.

El que fuera concursante de 'Gran Hermano Revolution' participó en la edición emitida en 2017 y logró convivir durante 81 días dentro de la casa más famosa de la televisión. Fue el 15º expulsado del concurso, pero su carisma y forma de ser le convirtieron en uno de los participantes más recordados de aquella edición. Su personalidad rebelde, su sentido del humor ácido y sus dotes culinarias, que ya mostraba en algunas pruebas dentro del reality, lo convirtieron en uno de los rostros más destacados de la edición. Sin embargo, una vez fuera del programa, Carlos Bernal decidió tomar otro rumbo muy diferente al de otros exconcursantes.

Lejos de rentabilizar la popularidad que le dio el reality para continuar en el mundo de la televisión, Carlos Bernal decidió desaparecer de los platós y volcarse en su verdadera vocación: la cocina. Regresó a Barcelona, su ciudad natal, y comenzó a trabajar en proyectos personales vinculados a la gastronomía. Con esfuerzo y dedicación, fue ganando experiencia hasta lograr abrir su propio negocio, alejado de las cámaras y centrado en su desarrollo como profesional de la cocina.

Hoy en día, Carlos Bernal es el alma detrás de 'La Fundente', un exitoso local especializado en cheesecakes que ha conquistado los paladares de muchos en Barcelona. Su propuesta se basa en tartas de queso artesanales, elaboradas con diferentes sabores y presentaciones, a través de un cocinado muy cuidado, original y de calidad. El éxito de su primera tienda ha sido tal que recientemente ha inaugurado una segunda en Mallorca, llevando su concepto de repostería gourmet a nuevas ciudades. Su apuesta por vender cheescakes de calidad, con una imagen atractiva y un sabor original, le está permitiendo convertirse poco a poco en un referente destacado dentro del sector pastelero.

Además de su faceta como empresario gastronómico, Carlos Bernal ha encontrado un gran altavoz en las redes sociales para dar a conocer su trabajo. En Instagram acumula casi 20 mil seguidores con los que comparte a diario recetas, trucos de cocina y el día a día de su obrador. Su estilo extrovertido, cercano y rebelde, ha hecho que se empiece a consolidar como influencer culinario, inspirando a muchos amantes de la cocina.

Sin embargo, a pesar de su cercanía con los fans, el que fuera concursante de 'GH Revolution' mantiene una férrea discreción sobre su vida personal: no se conocen detalles sobre su situación sentimental actual ni comparte información de su vida privada en redes sociales, prefiriendo que el protagonismo recaiga en su trabajo como chef. Carlos Bernal es el ejemplo de cómo una experiencia en televisión puede ser el inicio de una etapa completamente distinta y enriquecedora. Con esfuerzo, ha sabido transformar la fama puntual en un proyecto sólido y exitoso, demostrando que su verdadera vocación está entre batidoras, hornos y tartas de queso.