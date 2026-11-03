Candela Hornero 03 NOV 2026 - 12:44h.

La cantante ha compartido la noticia junto a su pareja, Rubén Valle, a través de una publicación en redes sociales

El hijo de Melendi, Marco, vuelve a casa tras estar ingresado en el hospital por una operación urgente: "Ahora toca recuperarse"

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Dámaris Abad, conocida artísticamente como Dama y expareja del cantante Melendi, ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo a sus 40 años. Será el hermano pequeño de Marco, el hijo que Dama tuvo con el artista asturiano.

La artista ha compartido la noticia a través de sus redes sociales junto a su actual pareja, Rubén Valle, con quien mantiene una relación desde hace varios años. El anuncio ha llegado en forma de un vídeo publicado en los perfiles de Instagram de ambos. En las imágenes aparecen abrazados mientras muestran unos patucos de bebé y una ecografía. Además, los dos lucen unas gorras personalizadas: la de él lleva la palabra 'dad' (papá) y la de ella, 'mum' (mamá).

"La familia crece. Deseando verte la carita, bebé", han escrito junto a la publicación. Rubén Valle, conocido por su participación en Gran Hermano Revolution, será el padre de su segundo hijo. La pareja hizo pública su relación en redes sociales antes de la pandemia de la covid-19.

La noticia llega meses después de que la cantante viviera un momento de preocupación por la salud de su hijo mayor, Marco, de 15 años. El pasado verano, el adolescente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, tal y como la propia Dama comunicó a través de sus historias de Instagram.

"Operación de urgencias a mi niño, pero gracias a Dios todo bien. Agradecida por la vida y teniendo presente que vivirla es un regalo precioso. Ánimo a todas las personas que están en un hospital" escribió entonces, compartiendo con sus seguidores el alivio tras la intervención.

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Su historia con Melendi

Antes de iniciar su relación con Rubén Valle, Dama mantuvo una relación sentimental con Melendi. Sus caminos se cruzaron cuando ella se presentó a un casting para formar parte del coro de la gira del cantante. Tras ser seleccionada, la relación profesional dio paso a una historia de amor.

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En noviembre de 2010 nació Marco, el único hijo que tienen en común. Sin embargo, en 2014, cuando el pequeño tenía cuatro años, ambos decidieron poner fin a su relación sentimental.