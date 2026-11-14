'Supervivientes' no siempre rompe parejas, pero puede acelerar decisiones que sus protagonistas llevaban tiempo evitando

Las historias de amor más apasionadas que han nacido en 'Supervivientes'

Compartir







Dicen que la distancia fortalece el amor, pero en 'Supervivientes' esa teoría no siempre se cumple. Las playas de Honduras han sido escenario de grandes historias de superación, amistades inesperadas y experiencias capaces de transformar la vida de sus protagonistas. Sin embargo, también han sido testigo de algunas de las rupturas sentimentales más sonadas de la televisión.

A lo largo de las diferentes ediciones del reality de Telecinco, numerosos concursantes han viajado a los Cayos Cochinos dejando en España a sus parejas. Algunos regresaron con sus relaciones fortalecidas, convencidos de que la separación había servido para confirmar sus sentimientos. Otros, en cambio, descubrieron que la aventura había cambiado por completo sus prioridades.

PUEDE INTERESARTE Entramos en la casa de Yulen Pereira en Valencia: de su salón de estilo nórdico a su gran terraza con vistas

Entre las parejas que han roto tras su paso por 'Supervivientes' encontramos nombres tan conocidos como Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, Sofía Suescun y Alejandro Albalá, Laura Cuevas y Carlos Calderón, Violeta Mangriñán y Julen de la Guerra, o Sandra Pica y Tom Brusse. ¡Repasamos cinco de las separaciones más mediáticas vinculadas al concurso!

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas: una ruptura inesperada después de ‘Supervivientes 2025’

Cuando Álvaro Muñoz Escassi puso rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes 2025', su relación con Sheila Casas parecía atravesar un momento especialmente ilusionante. El jinete y la hermana de Mario Casas habían comenzado su romance a finales de 2024 y, aunque llevaban pocos meses juntos, no ocultaban la complicidad que existía entre ambos. Durante su estancia en Honduras, el concursante habló en numerosas ocasiones de su pareja. Por su parte, Sheila se convirtió en uno de sus grandes apoyos desde la distancia.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Cuando Escassi regresó a España después de alcanzar la final del concurso, ambos protagonizaron un esperado reencuentro que parecía confirmar la buena salud de su relación. Sin embargo, el 4 de julio de 2025 anunciaron inesperadamente su ruptura, apenas unas semanas después del regreso del jinete.

Sofía Suescun y Alejandro Albalá: una ruptura televisada por su acercamiento a Logan Sampedro

Pocas historias sentimentales han provocado tanta expectación en 'Supervivientes' como la de Sofía Suescun y Alejandro Albalá. La pareja atravesaba una relación marcada por los altibajos cuando la navarra decidió participar en la edición de 2018. Aunque ambos mantenían un vínculo sentimental, las dudas y los conflictos ya formaban parte de su historia antes de que Sofía viajara a Honduras.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Durante las primeras semanas de convivencia, Sofía comenzó a mostrar una complicidad especial con Logan Sampedro, uno de sus compañeros de aventura. Las conversaciones, los gestos de cariño y el evidente acercamiento entre ambos no pasaron inadvertidos para los espectadores.

El novio de Miri Pérez, viajó hasta la isla para romper su relación con Sofía cara a cara. El reencuentro, que en otras circunstancias podría haber sido uno de los momentos más románticos del programa, terminó convirtiéndose en una conversación cargada de tensión.

La ruptura dejó profundamente afectada a Sofía, que incluso llegó a plantearse abandonar el concurso. A pesar del complicado momento personal, decidió continuar su aventura y terminó convirtiéndose en la ganadora de 'Supervivientes 2018'.

Después del reality, ambos protagonizaron diferentes acercamientos y desencuentros, intentando recuperar una relación que parecía incapaz de encontrar estabilidad. Finalmente, en 2019, volvieron a romper públicamente durante su participación en ‘GH DÚO’.

Laura Cuevas y Carlos Calderón: del matrimonio a firmar el divorcio en televisión

La participación de Laura Cuevas en 'Supervivientes 2025' terminó convirtiéndose en una experiencia que transformó por completo su vida sentimental. La hija del antiguo mayoral de Cantora viajó a Honduras estando casada con Carlos Calderón, con quien mantenía una relación que atravesaba dificultades.

Sin embargo, durante su estancia en el concurso comenzaron a surgir informaciones relacionadas con presuntas deslealtades de su marido.Las noticias que llegaban desde España provocaron una enorme tensión y pusieron en cuestión la continuidad del matrimonio. Lejos de permanecer al margen de la situación, el programa convirtió aquella crisis en uno de los asuntos más comentados de la edición.

Carlos llegó a viajar a Honduras para reencontrarse con Laura. Pero lo que debía ser una visita cargada de emoción terminó convirtiéndose en una discusión en la que quedaron al descubierto los problemas que arrastraba la pareja.

Laura y Carlos protagonizaron un tenso reencuentro en los platós de Telecinco, donde continuaron intercambiando reproches y explicaciones sobre los acontecimientos que habían provocado su distanciamiento. En julio de 2025, Laura Cuevas y Carlos Calderón firmaron su divorcio en el programa ‘¡De viernes!’.

Violeta Mangriñán y Julen de la Guerra: una ruptura en directo y el comienzo de su historia con Fabio

Si existe una ruptura que cambió por completo el futuro sentimental de una concursante, esa es la de Violeta Mangriñán y Julen de la Guerra. La influencer valenciana llegó a 'Supervivientes 2019' manteniendo una relación con Julen, a quien había conocido durante su etapa en 'Mujeres y hombres y viceversa'. Su historia sentimental ya había atravesado diferentes altibajos, pero ambos continuaban juntos cuando Violeta puso rumbo a Honduras. Sin embargo, todo cambió después de conocer a Fabio Colloricchio, uno de sus compañeros de concurso.

Violeta comenzó a cuestionarse sus sentimientos hacia Julen y terminó reconociendo que estaba experimentando algo especial por Fabio. El 12 de mayo de 2019, Violeta y Julen rompieron en directo durante una conexión televisiva.

Sandra Pica y Tom Brusse: viajó hasta Honduras para decirle que ya no estaba enamorada

La historia de Sandra Pica y Tom Brusse es otra de las rupturas más recordadas de ‘Supervivientes’. La pareja había comenzado su relación después de coincidir en ‘La isla de las tentaciones’, donde Tom protagonizó una historia sentimental especialmente polémica.

A pesar de los conflictos que rodearon sus comienzos, ambos decidieron apostar por su romance y continuaron juntos durante los meses siguientes. Cuando Tom viajó a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2021’, Sandra permaneció en España y comenzó a defenderlo públicamente.

Sin embargo, la distancia terminó provocando una transformación inesperada en sus sentimientos. Con el paso de las semanas, Sandra empezó a descubrir que disfrutaba de su independencia y de una rutina en la que ya no estaba pendiente de su relación.

Finalmente, decidió hablar públicamente de sus dudas y reconoció que ya no sentía lo mismo por él. En mayo de 2021 se desplazó hasta los Cayos Cochinos con la intención de romper su relación con Tom Brusse.