Berto González 18 OCT 2026 - 12:00h.

Yulen Pereira, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', vive en Valencia en una casa de dos plantas con un salón abuhardillado de inspiración nórdica y una terraza cubierta con plantas y decoración en tonos tierra

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Yulen Pereira eligió Valencia para continuar con su carrera deportiva y establecer su residencia después de dejar Madrid. El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha mostrado distintos rincones de esta vivienda distribuida en dos plantas, que cuenta con una decoración de inspiración nórdica y una terraza cubierta. Los espacios libre de decoración, los muebles sencillos y las plantas naturales destacan en esta casa, donde el salón abuhardillado comparte protagonismo con una zona exterior decorada en tonos tierra.

Una casa en Valencia para una nueva etapa deportiva

La mudanza de Yulen Pereira estuvo relacionada con su fichaje en la Sala de Armas de Valencia. Así lo explicó en OUTDOOR en una entrevista, cuando confirmó que había dejado la capital para instalarse al lado de su nuevo centro de entrenamiento. Desde aquel momento, ha transcurrido aproximadamente un año y medio. Hasta entonces, el deportista se desplazaba para acudir a las sesiones de entrenamiento de esgrima.

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Su incorporación al club, que había contratado a un nuevo entrenador especializado en esta disciplina, le llevó a fijar allí su residencia. Además, anunció que compartiría entrenamientos con otros integrantes de la selección española de esgrima con el objetivo de prepararse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

En aquel momento, su intención era quedarse en Valencia durante al menos dos años. El traslado coincidió con su regreso a la competición después de recuperarse de una lesión de muñeca que había requerido una intervención por la rotura de dos ligamentos.

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Un salón abuhardillado, dos plantas y una terraza exterior con vegetación

El salón de Yulen Pereira está bañado de blanco gracias a sus paredes lisas y uniformes, con mobiliario en tonos neutros y una decoración sencilla de inspiración nórdica. El techo abuhardillado marca la forma de esta estancia, que recibe luz natural a través de una ventana situada en la cubierta. Su marco de madera añade una nota cálida entre las paredes blancas.

Esta zona de estar cuenta con un gran sofá rinconero beige tapizado con textura y respaldos acolchados, que se extiende junto a las paredes, y sobre él destacan varios cojines de color azul noche. Justo delante del sofá se sitúa una mesa auxiliar baja blanca de líneas rectas con superficie de cristal, que mantiene el estilo de la estancia.

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La escalera que conduce al segundo piso tiene peldaños anchos de acabado pétreo, en un tono gris suave y con vetas visibles. En la planta superior, una barandilla de madera con balaustres torneados delimita el espacio abierto hacia la planta inferior, y su acabado contrasta con las paredes blancas que rodean la escalera. Al fondo queda la zona de cocina y un pequeño comedor. Junto al mobiliario blanco de la cocina se distingue una silla gris de respaldo envolvente, asiento tapizado y patas oscuras. Se trata de una selección de piezas de líneas sencillas que mantienen los colores presentes en el salón, sin generar demasiado contraste cromático.

La terraza cuenta con una decoración diferente, con mayor presencia de texturas y tonos tierra. Las paredes están revestidas con azulejos que simulan ladrillos pequeños de aspecto pétreo, que combinan los tonos crema, beige y distintas tonalidades de marrón. El suelo, también marrón, está cubierto por baldosas rectangulares. Sobre esta zona se extiende un toldo tradicional de rayas verdes, beige y tonos anaranjados. Las puertas acristaladas de carpintería blanca comunican el exterior con la vivienda y, junto a ellas, aparece una puerta de reja del mismo color.

Las plantas naturales ocupan varios rincones de la terraza. Hay especies de hojas más grandes y otras de tipo enredadera y colgantes, distribuidas en macetas de barro y recipientes de diferentes tamaños. Algunas se apoyan sobre un soporte de madera de aspecto envejecido, colocado junto a la pared. El espacio exterior dispone también de una gran zona de descando compuesta por un sofá de ratán en tono marrón claro, acompañado de cojines beige en el asiento y el respaldo. Este rincón queda situado frente al revestimiento de piedra, bajo la zona cubierta de la terraza creando un espacio perfecto para disfrutar de diferentes planes al aire libre.