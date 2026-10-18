Desde Kiko Rivera y Jessica Bueno hasta Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá, historias de amor que han tenido desenlaces muy diferentes

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Hambre, pruebas imposibles, noches a la intemperie y kilómetros de distancia de la vida cotidiana. A primera vista, los Cayos Cochinos de Honduras no parecen el escenario más romántico del mundo. Sin embargo, a lo largo de las diferentes ediciones de 'Supervivientes', sus playas han sido testigo de algunas de las historias de amor más comentadas. Porque, entre cocos, tormentas y hogueras, también hay espacio para los flechazos, las confidencias y los besos inesperados.

Entre las historias de amor que han surgido en 'Supervivientes' encontramos nombres tan conocidos como Kiko Rivera y Jessica Bueno, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, Hugo Sierra e Ivana Icardi o Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Pero no todas tuvieron un final feliz. Iván González y Paola Caruso vivieron un acercamiento que terminó entre reproches; Abraham García y Katia Aveiro protagonizaron una complicidad que despertó numerosos rumores, y Ginés Corregüela y Yaiza Martín convirtieron su relación previa en una de las tramas más controvertidas de 2023.

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La historia más reciente de esta selección la protagonizan Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá, cuyo acercamiento en 'Supervivientes All Stars 2025' terminó convirtiéndose en una relación sentimental confirmada meses después. Historias diferentes que demuestran que, en Honduras, sobrevivir al hambre puede resultar más sencillo que controlar los sentimientos.

Kiko Rivera y Jessica Bueno: el amor que comenzó en ‘Supervivientes 2011’

Una de las primeras grandes historias sentimentales que dejó 'Supervivientes' fue la protagonizada por Kiko Rivera y Jessica Bueno. Ambos coincidieron en la edición de 2011 y, aunque inicialmente insistieron en que solo existía una amistad, su complicidad comenzó a despertar sospechas entre sus compañeros.

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Jessica, por su parte, prefería mantener la prudencia y aseguraba que veía a Kiko como un amigo. Sin embargo, aquella amistad fue adquiriendo una dimensión diferente. Cuando regresaron a España, la relación terminó de consolidarse. En agosto de 2011 confirmaron públicamente que estaban juntos. La historia avanzó rápidamente y en 2012 nació Francisco, su hijo en común. La relación terminó rompiéndose en 2013.

Abraham García y Katia Aveiro: una amistad que despertó rumores de romance

La relación entre Abraham García y Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, no acabó en noviazgo. Ambos coincidieron en ‘Supervivientes 2014’, edición que terminó ganando Abraham, y rápidamente construyeron una complicidad especial.

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Compartían conversaciones, actividades y momentos de apoyo mutuo. En un entorno tan exigente como Honduras, Katia encontró en Abraham una persona en la que confiar, mientras que él valoraba especialmente el cariño que recibía de su compañera. Los abrazos, las muestras de afecto y las imágenes de ambos juntos hicieron que comenzaran los rumores sobre una posible relación sentimental.

Katia llegó a reconocer que Abraham era alguien muy importante para ella, aunque también recordaba que el joven tenía pareja fuera del concurso. La expectación continuó después de su regreso a España, cuando siguieron compartiendo planes y apareciendo juntos públicamente. Sin embargo, Abraham insistió en que entre ellos existía una amistad especialmente intensa, no un romance. Incluso comparó su vínculo con el cariño entre hermanos.

Iván González y Paola Caruso: de la pasión a la traición en Honduras

La edición de 'Supervivientes 2017' también tuvo su particular romance, aunque en este caso terminó mucho antes de abandonar la isla. Iván González y Paola Caruso protagonizaron uno de los acercamientos más comentados de aquella temporada. Desde los primeros días comenzaron a mostrar una evidente atracción y sus conversaciones fueron adquiriendo un tono cada vez más íntimo.

Pero en Honduras las emociones pueden cambiar tan rápidamente como el tiempo. La relación comenzó a deteriorarse cuando aparecieron las primeras diferencias y tensiones propias de la convivencia. El punto de inflexión llegó con una decisión que Paola interpretó como una auténtica traición, Iván terminó nominándola. Para ella, aquella decisión resultaba incompatible con el acercamiento sentimental que habían protagonizado. Los reproches sustituyeron a las muestras de cariño y el romance terminó convertido en un enfrentamiento.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio: el amor que sí sobrevivió a Honduras

Si existe una pareja que demuestra que el amor nacido en 'Supervivientes' puede tener un futuro, esa es la formada por Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio. Ambos coincidieron en la edición de 2019 y su atracción fue prácticamente inmediata. Violeta llegó al concurso manteniendo una relación sentimental fuera del programa con Julen Guerra, pero la conexión con Fabio terminó cambiando sus planes. Los acercamientos fueron cada vez más evidentes y ambos protagonizaron algunos de los momentos más románticos y pasionales de aquella edición.

Al llegar a España, comenzaron a construir una vida juntos y trasladaron su historia de amor a sus redes sociales, donde compartieron viajes, proyectos y momentos de su día a día. El paso más importante llegó con la maternidad y la paternidad. En 2022 nació Gala, su primera hija, y en 2024 dieron la bienvenida a Gia, ampliando la familia que habían comenzado a construir después de conocerse en Honduras.

Hugo Sierra e Ivana Icardi: un romance que terminó convirtiéndolos en padres

La historia de Hugo Sierra e Ivana Icardi comenzó en 'Supervivientes 2020' y rápidamente se convirtió en una de las grandes tramas sentimentales de aquella edición.Ambos llegaban a Honduras con un pasado amoroso muy vinculado a los realities. La conexión entre Hugo e Ivana surgió durante las primeras semanas del concurso. Las conversaciones y las muestras de cariño dieron paso a un romance que no estuvo exento de dificultades. De hecho, llegaron a romper dentro de Honduras.

Sin embargo, aquella separación no fue definitiva. Una vez fuera del programa decidieron darse otra oportunidad y comenzaron una relación. En febrero de 2021 anunciaron que esperaban su primer hijo juntos y en agosto nació Giorgia. La llegada de la pequeña marcó un antes y un después en sus vidas. Aunque la relación sentimental terminó rompiéndose tiempo después, ambos quedaron unidos para siempre por su hija.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira: del flechazo en 2022 a su ruptura

Anabel Pantoja llegó a 'Supervivientes 2022' pocos meses después de separarse de Omar Sánchez, con quien había estado casada apenas cuatro meses. Yulen Pereira, esgrimista profesional, se convirtió progresivamente en una de las personas más importantes para ella dentro del concurso. Los masajes, las conversaciones interminables, los abrazos y las muestras de apoyo comenzaron a revelar que entre ellos existía algo más que una amistad.

Aunque inicialmente ambos se mostraron prudentes, terminaron dejando de esconder sus sentimientos y protagonizaron uno de los romances más comentados de aquella edición. Después de regresar a España decidieron continuar su relación.

A finales de 2022 dieron un paso importante al alquilar una vivienda en Madrid, donde pretendían construir una rutina común. Sin embargo, la convivencia y sus diferentes circunstancias personales fueron desgastando la relación. La ruptura llegó a comienzos de marzo de 2023, después de que Anabel regresara de acompañar a Isabel Pantoja durante sus compromisos profesionales en Estados Unidos.

Ginés Corregüela y Yaiza Martín: una relación previa que estalló en ‘Supervivientes 2023’

La historia de Ginés Corregüela y Yaiza Martín fue diferente a las anteriores porque su relación no comenzó en Honduras. Ambos ya se conocían antes de 'Supervivientes 2023', pero el concurso terminó convirtiendo su vida sentimental en una de las tramas más polémicas de aquella edición.

Ginés, conocido por sus vídeos de bocadillos en redes sociales, llegó a Honduras mientras su situación sentimental despertaba numerosas dudas. Las declaraciones de su exmujer, Isabel Hurtado, y la presencia de Yaiza en los programas que seguían el concurso provocaron un intenso debate televisivo. La situación dio un giro cuando Yaiza se incorporó también como concursante.

Su llegada permitió que ambos se reencontraran frente a las cámaras y aclararan públicamente qué relación mantenían. Después de una conversación especialmente intensa, Ginés presentó a Yaiza como su pareja y ambos sellaron su reconciliación con un beso.

Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá

Una de las historias de amor más recientes del universo 'Supervivientes' es la protagonizada por Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá. Ambos coincidieron en la segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’, celebrada en 2025, y comenzaron a mostrar una conexión especial desde los primeros días. Los paseos, las miradas y las confesiones alimentaron las expectativas sobre una posible relación, aunque ambos prefirieron avanzar sin precipitarse y no llegaron a formalizar su noviazgo dentro del reality. Una vez terminado el concurso, continuaron conociéndose lejos de las cámaras.

En marzo de 2026 comenzaron a publicarse informaciones que apuntaban a que su vínculo se había convertido en una relación sentimental. Finalmente, en julio de ese mismo año, Miri y Alejandro confirmaron públicamente su romance mediante un vídeo compartido en redes sociales.