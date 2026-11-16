Claudia Barraso 16 NOV 2026 - 19:37h.

Guillermo y Kate Middleton han llegado a Bombay y su llegada no ha pasado desapercibida

El príncipe George inicia su primer día en un internado masculino, de más de 70.000 euros al año, acompañado por Guillermo y Kate Middleton

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Guillermo y Kate Middleton llegaron a Bombay y la bienvenida no pudo ser más acogedora. Fueron recibidos entre aplausos y vítores y una gran expectación. Entre los momentos más destacados está el partido de críquet, el viaje en metro o el comentado gesto de la princesa de Gales al rechazar firmar un autógrafo a uno de los vecinos que les esperaba en la calle.

En el saludo a algunos de sus fans, Kate Middleton fue acompañada por la leyenda del cricket Sachin Tendulkar, quien no dudó en hacerse fotos con todos y firmar autógrafos. Una de estas personas le pidió lo mismo a la princesa, que la firmase un autógrafo para tenerla de recuerdo. Sin embargo, ella se negó de manera educada dado que los miembros de la familia real británica no pueden enseñar su firma para evitar el riesgo de falsificación.

En lugar de ello, la princesa le dio una caricia con la mano y se disculpó amablemente y con una sonrisa. No es la primera vez que Kate Middleton rechaza dar un autógrafo, sino que hace cuatro años tuvo que hacer lo mismo en Chelsea rechazando firmar un libro con dibujos que habían hecho unos niños para el colegio, según confirma el medio 'People'.

El motivo de su viaje a la India

El motivo de la visita de los príncipes es la celebración de la sexta edición de los premios Earthshot Prize, el proyecto de más personal del príncipe Guillermo para encontrar soluciones medioambientales. Además, hace una década que el matrimonio no viajaba al país, enmarcando su primera gira real internacional y conjunta en cuatro años.

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Debido al cáncer que tuvo que hacer frente la princesa, el matrimonio tuvo que dejar de lado su agenda internacional y suspender sus viajes dado el tratamiento de Kate, que requería su presencia en Inglaterra y le exigía un cuidado más elevado en cuanto a la salud se refiere.