El heredero al trono y su mujer, Kate Middleton, fueron informados de los planes de los Sussex de mudarse al país pocos días antes de que se conociera la decisión

El príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido para vivir con sus hijos seis años después del 'Megxit'

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La vuelta del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido no solo supone un inesperado cambio de rumbo para los duques de Sussex después de más de seis años instalados en Estados Unidos. También vuelve a colocar bajo el foco la tensa relación entre Harry y su hermano, el príncipe Guillermo. Ante esta situación, el entorno de los príncipes de Gales ha decidido pronunciarse al respecto.

Tal y como ha trascendido, el heredero al trono y su mujer, Kate Middleton, fueron informados de los planes de los Sussex de mudarse al país pocos días antes de que se conociera la decisión. Los 'exroyals' tienen previsto instalarse en los próximos días en una residencia privada situada fuera de Londres junto a sus hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, que comenzarán el curso en un colegio británico en septiembre.

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Por el momento, todo apunta a que la mudanza no implica que Harry y Meghan recuperen sus funciones como miembros de la familia real: seguirán siendo miembros no trabajadores y personas privadas.

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La noticia, que saltó por sorpresa esta semana, llega después de un acercamiento entre Harry y su padre, el rey Carlos III. El monarca supo de los planes de su hijo el pasado domingo y, según los tabloides británicos, aunque no conocía la decisión cuando recibió a los Sussex en Highgrove el pasado mes de julio, ha recibido positivamente la posibilidad de tener más cerca a Harry, Meghan y sus nietos en un ámbito privado y familiar.

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Buckingham ha mantenido silencio sobre la mudanza, pero, respecto al príncipe Guillermo, no es una novedad que el vínculo con su hermano sigue deteriorado. Por ello, personas cercanas a los príncipes han querido hablar sobre ello.

Las declaraciones del entorno de los príncipes de Gales

"Guillermo es muy terco. Sentirse engañado por su propio hermano ha sido doloroso. No puede simplemente olvidarlo", ha declarado un amigo de la familia a la BBC.

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Asimismo, la periodista especializada en la realeza, Valentine Low, ha manifestado: "Creo que a Guillermo no le importa la presión para reconciliarse. Si no quiere reconciliarse con su hermano por lo que ha hecho, por los agravios que siente que Harry le ha hecho, no se reconciliará. Pero creo que sí aumenta las posibilidades".

David Yelland, exeditor de The Sun, ha añadido: "Guillermo tiene que dar el primer paso. Si no lo hace, seguiremos hablando de esto a diario durante años y se convertirá en una amenaza para su reputación".

Otra de las voces consultadas por el diario ha sido Ailsa Anderson, antigua secretaria de prensa de la reina Isabel II, que no ha ocultado su sorpresa ante la decisión de los Sussex.

"Es una sorpresa extraordinaria, realmente ha sido como un rayo de la nada", ha explicado en el programa 'Today de BBC Radio 4'. Anderson considera que el movimiento abre numerosas incógnitas, entre ellas qué ocurrirá con la relación entre Harry y Guillermo, además de las cuestiones relativas a la seguridad de los Sussex y su futura relación con la prensa británica.

La antigua responsable de comunicación de Isabel II también ha puesto el foco en el tiempo que ha pasado desde el último encuentro entre los hermanos. "Harry y el príncipe Guillermo no se han visto durante cuatro años", ha recordado.

Pero Anderson también plantea que algo pudo cambiar durante el último viaje de Harry a Reino Unido. En particular, señala la visita del duque de Sussex al lugar relacionado con la familia de su madre, Althorp House, como un posible momento de reflexión sobre su vínculo con su país de origen.

La experta se pregunta si aquella experiencia pudo provocar un cambio de perspectiva en Harry y hacerle plantearse seriamente regresar después de seis años viviendo en California.

La tensa relación entre los príncipes Harry y Guillermo

No se trata solo de que lleven años distanciados. Harry y Guillermo fueron inseparables durante gran parte de su infancia y juventud, unidos además por la muerte de su madre, Diana de Gales. Sin embargo, la relación no tardó en empeorar tras la llegada de Meghan a la familia real, la salida de los Sussex de sus funciones oficiales y, después, las entrevistas, el documental de Netflix y las explosivas memorias de Harry.

El propio duque revelaba en la biografía una discusión entre ambos en 2019. La confrontación habría llegado hasta tal punto en el que, de acuerdo a Harry, Guillermo "me agarró por el cuello, rompió mi collar y... me tiró al suelo".

Ahora, los hermanos apenas mantienen contacto. De hecho, su última aparición conjunta conocida se produjo en septiembre de 2022, durante los actos tras la muerte de Isabel II. Desde entonces, ni siquiera el diagnóstico de cáncer de Carlos III ha conseguido propiciar una reconciliación entre ellos.

El regreso de Harry cambia, sin embargo, las circunstancias. Ya no se tratará de visitas puntuales desde California, sino de una presencia mucho más habitual en Reino Unido. Y eso significa que la posibilidad de que los dos hermanos vuelvan a coincidir deja de ser una hipótesis remota.