Este martes, 8 de septiembre, el primogénito de los príncipes de Gales ha comenzado en Eton, el colegio al que también fue su padre y su tío Harry

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El príncipe George ha dejado atrás la etapa de colegio junto a sus hermanos para adentrarse en uno de los capítulos más importantes de su educación. El hijo mayor del príncipe Guillermo y Kate Middleton ha comenzado este martes, 8 de septiembre, su primer día en Eton College, el prestigioso internado masculino situado en Berkshire, a escasos kilómetros de Windsor, y lo ha hecho acompañado por sus padres.

A sus 13 años, recién cumplidos el pasado mes de julio, George afronta así una nueva etapa que no solo supone un cambio de colegio, sino también su primera experiencia como alumno interno a tiempo completo.

Vestido de traje y acompañado por los príncipes de Gales, el joven ha llegado al centro sonriente, protagonizando unas imágenes de lo más significativas para la familia: exactamente el mismo colegio en el que su padre, Guillermo, estudió a partir de 1995 y donde también lo hizo su tío, el príncipe Harry.

La estampa de los tres juntos ha permitido comprobar además cuánto ha crecido George. El segundo en la línea de sucesión al trono británico aparece ya prácticamente a la altura de su padre, una escena que ha llamado la atención porque hace apenas unos años todavía era el pequeño de la familia que acudía al colegio de la mano de Guillermo y Kate.

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Guillermo y Kate, junto a su hijo en un día histórico

Los príncipes de Gales han querido acompañar personalmente a su primogénito en este importante momento. Guillermo y Kate han llegado junto a George y han caminado con él por las instalaciones del colegio antes de despedirse.

El joven ha sido recibido por el director de Eton, Simon Henderson, que le ha dado la bienvenida y le ha deseado suerte en esta nueva etapa. Kate, visiblemente pendiente de su hijo, ha colocado en algunos momentos una mano sobre su espalda mientras George era presentado al personal del centro.

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La elección de Eton tiene además una evidente carga emocional para Guillermo. El heredero al trono británico comenzó allí sus estudios en septiembre de 1995, cuando tenía también 13 años, acompañado por sus padres, entonces el príncipe Carlos y Diana de Gales, y por su hermano Harry.

La comparación entre ambas instantáneas resulta inevitable. Más de tres décadas después, Guillermo ha regresado a la misma institución, pero esta vez en calidad de padre, acompañando a su propio hijo.

George entra en el llamado F Block

George llega a Eton después de haber estudiado durante los últimos años en Lambrook School, en Berkshire, donde ha compartido colegio con sus hermanos pequeños, Charlotte y Louis.

Ahora, sin embargo, los tres hermanos toman caminos educativos diferentes. George se incorpora a Eton, mientras Charlotte, de 11 años, y Louis, de ocho, continúan en Lambrook. Es la primera vez desde que comenzaron juntos esta etapa escolar que los tres hermanos dejan de compartir centro educativo.

En Eton, George comienza en el denominado F Block, correspondiente al primer año de los alumnos que llegan al internado. La incorporación supone también su entrada en el sistema de internado de Eton, aunque ya tenía cierta experiencia durmiendo fuera de casa durante su etapa anterior en Lambrook.

El colegio se encargará de facilitar su adaptación a esta nueva vida. George tendrá un compañero mentor y un sistema de apoyo para ayudarle durante las primeras semanas, algo importante teniendo en cuenta que se trata de un alumno cuya identidad hace imposible que su experiencia escolar sea normal.

Más de 70.000 euros al año

Eton se encuentra entre los centros educativos más prestigiosos y exclusivos del Reino Unido. La institución es un internado exclusivamente masculino y actualmente cuenta con alrededor de 1.350 alumnos distribuidos en 25 casas.

Los estudiantes utilizan, por ejemplo, el tradicional uniforme de Eton, mientras que los profesores reciben el nombre de beaks. El centro cuenta además con una extraordinaria oferta académica, deportiva y cultural.

Y todo ello tiene un precio. Las tarifas anuales se sitúan actualmente alrededor de las 65.000 libras, es decir, más de 70.000 euros al año. La propia institución señala que la tarifa incluye enseñanza, alojamiento, manutención, gran parte de las actividades deportivas y la mayoría de los materiales educativos, aunque existen extras como clases de música, determinados viajes o actividades específicas.