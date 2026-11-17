El actor ha defendido la necesidad de proteger los derechos sociales y los servicios públicos

Javier Bardem dona sangre para ayudar a los afectados por el accidente de tren de Urda y comparte cinco consejos

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El actor Javier Bardem ha revelado que espera que en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre gane un Gobierno "progresista" que respete "los derechos de las mujeres, el acceso a la vivienda, el derecho a la educación y sanidad pública" y permita a quienes menos tienen "vivir una vida digna".

A sus 57 años, Bardem ha hecho un debut teatral para la obra '¡Chejov Chejov!' y durante la presentación, que ha tenido lugar este martes, el actor ha defendido la necesidad de proteger los derechos sociales y los servicios públicos. "Espero que gane un gobierno progresista, un gobierno que respete los derechos de las mujeres, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación y la sanidad pública, además del derecho a las personas que tienen menos a vivir una vida digna. Evidentemente, hay partidos políticos que no defienden esa filosofía", ha afirmado.

Bardem, que ha asegurado que el clamor popular "es necesario", también ha animado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. En concreto, ha apelado al "voto útil" para respaldar a las formaciones que defiendan los derechos sociales y públicos.

Llama al "voto útil"

"Depende de nosotros que el domingo vayamos y ejerzamos nuestro derecho al voto y al voto útil que defienda los derechos sociales y público. Eso es lo que espero, otra cosa es que pase, pero con lo que pase, lidiaremos como hemos hecho alguna vez", ha añadido.

El actor es conocido por vincularse habitualmente a diferentes causas sociales. Tras el accidente ferroviario de Urda, el actor hizo un llamamiento en redes sociales para que los ciudadanos acudiesen a donar sangre y así poder atender a las personas afectadas. No obstante, en otras ocasiones las denuncias públicas del actor no han tenido buena acogida como ha sido el caso en varias ocasiones cuando el actor ha denunciado el genocidio de Israel contra la población palestina.