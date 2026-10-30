El actor ha difundido cinco consejos para respetar el dolor y la intimidad de las víctimas y sus familiares
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El actor español Javier Bardem, además de ser uno de los rostros más reconocidos de la gran pantalla, es habitual verle vinculado a diferentes causas solidarias.
Ahora, tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, en el que se han visto implicados un AVE y un Iryo con destino a Sevilla y que, por el momento, ha dejado 69 víctimas mortales y numerosos heridos, el marido de Penélope Cruz ha querido aportar su granito de arena para ayudar a los afectados y a sus familiares.
Tras el siniestro, los heridos fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios, principalmente de Toledo y Madrid, donde están siendo atendidos los casos más graves. Los equipos sanitarios trabajan sin descanso para tratar de salvar sus vidas y, en algunos casos, necesitan transfusiones de sangre. Por este motivo, varios hospitales han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a donar y contribuir así a atender las necesidades de los pacientes.
Según publica la revista 'Semana', Javier Bardem acudió al Hospital Infanta Sofía de Madrid en torno a las 14:00 horas de este pasado miércoles para realizar una donación de sangre y sumarse a esta iniciativa solidaria.
Además, el propio actor ha querido dejar constancia de este gesto a través de sus redes sociales. En concreto, ha compartido una historia en su perfil de Instagram en la que aparece en un selfie, vestido de negro y con una gorra, junto a una pared en la que se puede leer el mensaje: "Gracias por donar sangre".
Pero su implicación no se ha quedado ahí. Bardem igualmente ha difundido información de diferentes organizaciones y ONG sobre cómo ayudar a las víctimas del accidente ferroviario. También, ha compartido una guía elaborada por la psicóloga Marta Martínez Novoa con cinco recomendaciones para respetar la intimidad y la sensibilidad de quienes están sufriendo en primera persona las consecuencias de la tragedia.
Los cinco consejos que ha difundido el actor
- "No compartas imágenes sensibles o explícitas. No informan mejor y pueden causar un daño profundo a las personas afectadas y a sus familias".
- "Evitar el sensacionalismo (también el involuntario). No todo necesita ser comentado, opinado o analizado en caliente".
- "Comparte solo información contrastada. Los rumores y datos no confirmados aumentan la confusión y el sufrimiento".
- "Respeta los tiempos del dolor. Para muchas personas hoy no es un día de análisis público, sino de duelo íntimo".
- "Cuida tu exposición emocional. Pon límites a lo que ves y lees si notas que te sobrepasa".