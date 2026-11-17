Lorena Romera 17 NOV 2026 - 16:41h.

La participante de 'La isla de las tentaciones' dedica unas preciosas palabras a la hija de Kico, que cumple 9 años

Kico Sampol se sincera sobre la dura situación que vivió al separarse de la madre de su hija

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La publicación de Paula en redes sociales con motivo del noveno cumpleaños de Nadira, la hija de Kico Sampol, refleja la estrecha sintonía que ambas han construido. A través de una emotiva recopilación de fotos, la participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha querido tener un gesto muy especial con la pequeña en este día tan señalado. Un post que además ha provocado una oleada de reacciones entre sus seguidores y que la ha llevado a pronunciarse abiertamente sobre el papel que ocupa en la vida de la niña.

Para ilustrar este día tan especial, la influencer ha abierto su álbum personal mostrando distintas escenas que reflejan cómo es su día a día con Nadira. En las imágenes se las puede ver posando juntas, derrochando complicidad, disfrutando al aire libre disfrutando de planes familiares o frente al espejo de casa combinando estilos.

Una galería que también deja espacio para la espontaneidad y el humor. Entre las instantáneas destaca una foto de la niña bajo un paraguas de Frozen en un día nublado, así como una divertida escena en una gran superficie de bricolaje donde aparece divertido sobre uno de los inodoros de exposición. El carrusel se completa con un vídeo en el que ambas protagonizan un playback entre gestos de cariño y risas.

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Pero lo más tierno de la publicación han sido las palabras que Paula le ha dedicado a la niña: "Felices 9 añitos, Nadiri. Te amo". Como era de esperar, el post no ha tardado en llenarse de comentario de cariño. "Qué complicidad más bonita tienes con la hija de tu pareja", ha escrito un usuario. Un mensaje al que Paula ha respondido con un sincero "la verdad que sí", reconociendo que la pequeña -a la que ha llamado en stories su "princesa"- es parte clave de su vida.

La historia de paternidad de Kico Sampol

El vínculo entre Paula y Nadira es un pilar fundamental en la vida actual de Kico Sampol. El joven se convirtió en padre a los 18 años tras un embarazo no buscado que transformó por completo sus planes de vida. Apenas un par de años después, cuando Nadira tenía unos dos años y medio, se separó de la madre de la pequeña y asumió su crianza en solitario.

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Según ha relatado él mismo en televisión, afrontar esa responsabilidad fue un proceso muy duro al principio, pero terminó fortaleciéndolo y convirtiendo a su hija en su máxima prioridad, un espacio en el que hoy Paula encaja con total naturalidad.