Lidia González 10 SEP 2026 - 13:44h.

El participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo se adaptó a su nueva realidad tras romper con la madre de su hija

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Kico Sampol continúa sacando a la luz muchos detalles desconocidos sobre su vida y ha querido profundizar sobre un episodio que cambió radicalmente su situación. Después de que Náyades Lospitao aclare su relación con la Casa Real, el participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre la dura situación que vivió tras separarse de la madre de su hija. El influencer se abre en canal para explicar cómo fue este delicado momento que atravesó con tan solo veinte años y un bebé a su cargo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha echado la vista atrás para hablar de un capítulo que tuvo que afrontar hace unos años y que le costó bastante asimilar. “Me enfrentaba a criar a una niña, con 20 años, solo”, asegura al recordar el vuelco que dieron todos sus planes de vida. “Me costó mucho mentalizarme”, confiesa el mallorquín, que se encuentra participando en ‘La isla de las tentaciones’ actualmente. El influencer cuenta cómo fue el proceso de adaptarse a su nueva realidad y qué fue lo que le motivó para seguir adelante: “Ese miedo me hizo fortalecerme y sacar mi mejor versión”.

Kico Sampol cuenta cómo fue convertirse en padre a los 18 años

Kico Sampol ha querido compartir con todos sus seguidores un aspecto muy privado de su vida que le ha hecho asumir muchas responsabilidades desde muy joven. El creador de contenido cuenta cómo fue convertirse en padre a los 18 años. El influencer explica todos los detalles sobre su paternidad tan temprano y cómo asimiló la situación. Por ello, se sienta frente a las cámaras de mtmad, en ‘Mi momento’, para confesar cómo se enteró de que su pareja de ese momento estaba embarazada y cómo fueron los primeros momentos tras en nacimiento de su hija. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!