Claudia Barraso 17 NOV 2026 - 17:21h.

La pareja estuvo paseando por la ciudad y aprovecharon para cenar en uno de los sitios más famosos

Ester Expósito publica un álbum de fotos de sus vacaciones con Mbappé: los destinos, los looks y las imágenes que delatan su escapada juntos

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Ester Expósito y Kylian Mbappé siguen disfrutando de su relación alejados del foco mediático y cuando encuentran un hueco en sus apretadas agendas profesionales. Esta vez, han sido vistos en San Sebastián disfrutando de una romántica cena.

Hace una semana que la actriz fue vista en una de las manifestaciones que hubo en San Sebastián durante la huelga general. Ya se sabía que Ester Expósito se encontraba allí por trabajo y que no había podido asistir a la gala del balón de oro junto a su actual pareja, pero que aún así sacaron tiempo para verse entre evento y evento.

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Según ha confirmado ‘Diario Vasco’, la pareja estuvo disfrutando de las vistas en Durando, donde fueron vistos paseando. La actriz está en la zona grabando un nuevo proyecto y el futbolista ha viajado hasta el lugar para visitarla aprovechando el descanso que tiene durante el parón de las selecciones.

Así fue su cita romántica

Como guinda del pastel, ambos fueron vistos en el restaurante ‘Aitana’, un local muy conocido en el centro de la ciudad, muy cerca de la playa de La Concha. Es un establecimiento que combina el producto local con influencia internacionales. El mismo diario local ha podido saber que la pareja eligió cuatro de sus famosos platos para compartir, entre los que se encontraba el sándwich cubano clásico, un milhojas de berenjena, un canutillo de atún acompañado de arroz y aguacate y una tostada de atún.

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En cuanto a la bebida, fueron más sencillos, eligiendo agua con gas que mantiene la estricta dieta que necesita un futbolista. La pareja salió del restaurante y se marchó en un taxi, entrando cada uno por un lado en la parte trasera de un coche blanco.

Lo que ha llamado mucho la atención de sus fans es que ninguno de los dos quiere esconderse, sino que cada vez se dejan ver más públicamente teniendo citas y disfrutando de poder compartir tiempo juntos fuera de las cámaras.