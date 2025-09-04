Los estragos que sufrió Ester Expósito por culpa de la fama: "Mi vida privada cambió por completo"

Juan Arcones 04 SEP 2025 - 20:55h.

Ester Expósito es la actriz española más seguida de Instagram con más de 25 millones de seguidores

Así es Hugo Diego, el actor francés que es el nuevo novio de Ester Expósito

“Que he visto a Ester Expósito. Que no la conozco en persona y me tiene muy loco”. ¿Nos suena esta letra? Seguramente la hayas tarareado varias veces. Es uno de los últimos éxitos de Dani Martín. “Le conté un poco mi vida y me dijo que le inspiraba mucho mi carácter y las cosas que defendía, que me mojaba siempre”, explicó la actriz en una entrevista para El País. “Se montó una película en su cabeza y compuso esa canción”. Y así surgió el tema que ya lleva casi 10 millones de streams en Spotify.

Esta canción no es más que una muestra de su poderío en el panorama actual. Porque sí, puede que Ester Expósito sea una de las personas más famosas en España. Sus más de 25 millones de seguidores en Instagram lo corroboran. Y es que su participación en ‘Élite’ la convirtió en un auténtico icono. Hasta ha salido en una canción de J Balvin. Y, aunque en su filmografía no tiene aún muchos proyectos, ya ha trabajado con directores de la talla de Jaume Balaguero (‘Venus’) o Dani de la Orden (‘Mamá o papa’).

El problema de tener ese nivel de fama es todo lo que ello conlleva. Y, hasta hace poco, la actriz no había hablado del peso tan enorme que le suponía ser tan conocida por todos. En una entrevista reciente para la revista ELLE, se abrió por completo sobre cómo lleva ese nivel de exposición continua. “‘Elite’ fue un antes y un después. Me abrió un montón de puertas y oportunidades, pero, también, mi vida privada cambió completamente”, se sinceró. "Y la presión y la exposición explotaron por los aires, y eso es algo con lo que he tenido que lidiar, acostumbrarme y digerir. Sobre todo, normalizar y entender que es así y no pelearme con ello, porque si no, la frustración crece”.

“Hace dos años atravesé también un momento bastante tenebroso y complejo por mi ansiedad, porque ha ido yendo a más. Siempre he tendido a ella, pero me acostumbré o la normalicé, no hice nada para pararla y fue creciendo y, al final, derivó en un estado bastante depresivo”. Su vida ha cambiado por completo, pero la actriz nunca ha querido rehuir ninguna pregunta sobre su estado actual, sobre sus problemas para lidiar con la fama, o cómo fue fichar por una serie de Netflix con tan solo 18 años. "La fama se me hizo bola", admitió en El País Semanal. "Empiezo a ser consciente de que mi vida no va a volver a ser la que era".

“Nos prepararon un poco para lo que pensaban que podría pasar”, dijo sobre esa primera temporada de ‘Élite’, que tuvo, según la plataforma, más de 20 millones de visualizaciones solo en su primer mes. Un auténtico éxito que lanzó a todos sus protagonistas al estrellato más inmediato. “Siempre tuve muy claro que quería ser actriz, y eso me ha ayudado a tenerlo todo claro y no perder el norte o el foco de las cosas. Pero te cambia la vida. Nada vuelve a ser lo mismo. Nada. Pero de fiesta sigo saliendo. Eso no lo he dejado”.

Hoy en día trata de vivir su nivel de fama de la forma más normal. Todos recordamos su encuentro con Paris Jackson, la hija de Michael Jackson. Las redes se llenaron de memes sobre ese peculiar momento en el que parecían ignorarse mutuamente. “No me puede parecer más absurda toda esa polémica. Es mentira y quiero que quede claro: esto no es más que un ejemplo de cómo las redes pueden ser demoníacas montando una competición entre mujeres y un mal rollo que nunca existió”, explicó la actriz en VOGUE.

De hecho, la marca Desigual aprovechó el supuesto ‘enfrentamiento’ para iniciar una campaña sobre la empoderación femenina, lanzando dos camisetas en las que se podía leer ‘I LOVE PARIS’ y ‘I LOVE ESTER’. Y, ambas celebrities participaron llevando cada una la camiseta de la otra. Esta polémica surgida de la nada es otra muestra más del nivel astronómico de fama que atesora la actriz española.

Y, aunque todavía no ha dado el salto a Hollywood, Expósito desea seguir trabajando de actriz todo el tiempo que pueda. “Siempre me dicen que esté preparada para lo que venga, que esta profesión es una carrera de fondo, una montaña rusa en la que hoy estás arriba y mañana estás abajo. Y claro que esa inseguridad me preocupa porque yo quiero trabajar en esto toda la vida”, comentó en una entrevista para Mujer Hoy. Pese a sus problemas para lidiar con la fama, poco a poco ha aprendido a sobrellevarla.

“Esta es una profesión en la que, si te va bien, de pronto tienes una exposición mediática y social que te obliga a madurar para ser capaz de sobrellevarlo. Pero yo siempre he sido bastante madura, ya desde pequeña”, explico en una entrevista para El País. “Las personas que tenemos ansiedad sabemos lo que cuesta disfrutar. Nunca estás presente”.

Este viernes 5 de septiembre estrena su nueva película, ‘El talento’, protagonizada junto a Pedro Casablanc, con un guion de Fernando León de Aranoa y dirigida por Polo Menárguez que, defendió en Fotogramas, que “Ester Expósito es una de las mejores actrices de su generación”. Las críticas están apoyando la película y destacando la actuación de la actriz, que da vida a Elsa, una estudiante de violonchelo con mucho talento.