Lorena Romera 19 NOV 2026 - 14:19h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' anuncia que está esperando su primer hijo cuando se cumplen dos años de su boda

Yoli, en el hospital de urgencias con su hija: "Se ha caído con el brazo que se le rompió"

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Alejandra González, conocida por su participación junto a su prima Yoli Claramonte en 'Gran Hermano', ha anunciado a través de sus redes sociales que está embarazada. La noticia llega tras dos años de matrimonio con su pareja, Fernando Piernas, y ha provocado una rápida y emotiva reacción por parte de la influencer.

En las imágenes con las que ha dado a conocer la noticia, Alejandra comparte una escena de lo más íntima, en casa junto a su chico y su gato. La familia al completo aparece descubriendo la primera ecografía de la criatura que está en camino, confirmando así esta feliz noticia que ha provocado la inmensa alegría de su comunidad. Como no podía ser de otra manera, la reacción de Yoli tampoco se ha hecho esperar: "Emoción pura y ganas máximas".

Además, Alejandra ha compartido un vídeo en el que se la ve encendiendo una vela. Una imagen que le ha servido para lanzar una reflexión en la que explica lo que ha supuesto para ella llegar hasta este momento: "Cuando los deseos se cumplen. Todo llega, no siempre es cuando queremos o cuando más lo deseamos, pero, al final, las cosas suceden si no dejas de intentarlo".

Un post en el que la joven le dedica un mensaje a su futuro bebé: "No ha sido un camino fácil, pero aquí estás. No te imaginas las veces que he soñado con esto". A estas palabras, su prima Yoli ha respondido en los comentarios reafirmando el mensaje de esperanza tras la espera: "Sí que se cumplen. Todo llega".

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Alejandra, embarazada y celebrando dos años de matrimonio

El anuncio del embarazo coincide con la celebración de su segundo aniversario de boda. La pareja se dio el 'sí, quiero' el 26 de octubre de 2024, una fecha que la exconcursante del reality ha recordado recientemente en sus redes sociales para hacer balance de su relación.

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"Parece que fue ayer cuando dijimos el 'sí' más importante de nuestras vidas. Hoy, con millones de proyectos, caminamos juntos de la mano. Ojalá esto sea para siempre, ya que no imagino una vida sin nosotros. Te amo". Con este embarazo, Alejandra y su pareja amplían la familia dos años después de su enlace, contando con el respaldo y el entusiasmo de Yoli.