Lorena Romera 15 OCT 2026 - 16:56h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' explica el motivo de su paso por quirófano

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Yolanda Claramonte, más conocida como Yoli, ha anunciado su inminente paso por quirófano. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 15' ha explicado el motivo de esta intervención quirúrgica a través de su perfil de Instagram. Ataviada con la bata de hospital y desde la cama del centro médico, la influencer ha está haciendo partícipes a sus seguidores de este procedimiento.

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"He venido a realizarme una lipotransferencia", ha comenzado explicando la manchega en un vídeo donde relata los motivos de su decisión. "Como sabéis, fui mamá de dos maravillosos niñas. También decido cuidarme por mí, y pese a que tengo una muy buena alimentación y mis rutinas de gimnasio muy estrictas, siento que no estoy tan a gusto como me gustaría", ha confesado.

Además, uno de los detonantes de esta operación ha sido el resultado de una intervención anterior con la que no quedó del todo satisfecha: "El año pasado me realicé una liposucción de brazos, con la que no he acabado demasiado contenta porque tengo celulitis".

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Para solucionar esta inconformidad y conseguir la figura deseada, la creadora de contenido va a remodelar varias zonas de su cuerpo: "Además de la lipo de brazos, voy a realizarme cartucheras y flancos y van a transferirme la grasa restante para dejarme un glúteo espectacular".

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A pesar de estar totalmente convencida del paso que va a dar, la exconcursante de 'Gran Hermano' no ha ocultado las emociones previas a entrar a la sala de operaciones. "Estoy nerviosa", le ha dicho al cirujano. "Deseadme suerte", le ha pedido Yoli a su comunidad antes de poner rumbo al quirófano.