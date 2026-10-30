Lorena Romera 30 OCT 2026 - 13:51h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado que su hija ha sido derivada a radiología tras un fuerte golpe

Yoli explica el motivo de su paso por quirófano: "Estoy nerviosa, deseadme suerte"

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Yolanda Claramonte, más conocida como Yoli, ha acudido de urgencia al hospital con su hija. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' se ha llevado un terrible susto con su primogénita, fruto de su relación con Jonathan Pérez. A través de su perfil de Instagram, la influencer ha compartido su diagnóstico tras realizarle varias pruebas.

Tras derivarla al área de radiología pediátrica, desde donde ha compartido una imagen en blanco y negro en la que escribía que "la cosa puede ir peor", la creadora de contenido se ha sincerado con sus seguidores sobre este bache de salud de Valeria.

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"Parece que una nube nos va persiguiendo últimamente. Mi chica se ha dado un fuerte golpe jugando, con tan mala suerte que ha caído con el brazo que se le rompió hace unos años. Gracias a Dios, todo ha quedado en un susto. Solo pido que esta nube se vaya pronto... porque vaya tela, menudos mesecitos llevamos", se ha desahogado.

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Unas palabras que escribe junto a un selfie, también posteado en blanco y negro, en la que la vemos visiblemente angustiada, con la mano sobre el rostro. Afortunadamente, tras la revisión médica y las pruebas pertinentes, parece que la hija de Yoli y Jonathan Pérez se encuentra en perfecto estado y todo ha quedado en un mal trago.

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Eso sí, tras la tensión acumulada de estos meses, el susto y la visita al hospital han sido para la exconcursante de 'Gran Hermano' un trago de lo más amargo que ha terminado por agotar su paciencia.