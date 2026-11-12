Yoli, de ‘GH’, habla de su nueva terapia con una mentora de sanación emocional

Natalia Sette 12 NOV 2026 - 16:12h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' anuncia a sus seguidores que ha empezado una nueva terapia y explica en qué consiste

Jorge Moreno, marido de Yoli, reaparece y explica cómo su vida ha cambiado drásticamente en los últimos meses

Compartir







Yolanda Claramonte continúa buscando herramientas para recuperar la estabilidad emocional tras confesar que estaba pasando por un delicado momento personal . La que fuera concursante de ‘Gran Hermano 15’ ha decidido dar un paso al frente para cuidar su salud mental, compartiendo con su gran comunidad de seguidores el inicio de una nueva terapia con una mentora de sanación emocional.

Tras reconocer que la presión de su emprendimiento le está pasando factura en su vida íntima, la de Albacete ha encontrado un refugio en el bienestar holístico. La creadora de contenido ha recurrido a sus ‘stories’ de Instagram para anunciar ilusionada su primera toma de contacto con esta nueva disciplina de crecimiento personal.

“Acabo de salir de mi primera sesión con Marta y súper bien”, ha comenzado diciendo la creadora de contenido. No es la primera vez que habla de esto, desde que saltó a la fama ha sido siempre muy abierta con su estado mental. La influencer ha acudido en otras ocasiones a sesiones con psicólogos convencionales .

Lo que no se había aventurado a probar era alternativas psicológicas como la que ha empezado ahora. La alicantina ha explicado cómo encontró a su nueva mentora: “La conocí por aquí por redes y enseguida hablé con ella para que me fuera guiando un poquito”. Yoli sintió una gran conexión con la terapeuta, impulsándola a indagar en ese mundo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Profundizando en la labor profesional de su guía, Yoli ha querido enumerar las especialidades que ofrece este tipo de acompañamiento enfocado en el bienestar femenino. “Ella ayuda a mujeres a sanar, liberar bloqueos, procesos de transformación”, ha señalado con total naturalidad a todos sus seguidores.

Asimismo, la influencer ha explicado el tipo de terapias de sanación que lleva a cabo y ha prometido ir compartiendo sus pensamientos con su comunidad. “Tiene limpiezas energéticas, coaching y un montón de cositas chulas, ya os iré contando qué tal”, ha dicho convencida.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por su parte, la mentora detalla abiertamente en sus redes sociales que sus exclusivas mentorías combinan diversas terapias alternativas de evolución personal, destacando el uso del tarot, las limpiezas de energías densas y las charlas privadas orientadas a objetivos muy concretos.

Entre los pilares fundamentales de este método de acompañamiento destacan metas clave como renacer y transformar la mentalidad, romper patrones de conducta repetitivos, constelar y sanar heridas del pasado, y ofrecer un acompañamiento muy cercano y humano, completamente alejado de falsas fórmulas mágicas.

Con esta nueva iniciativa, la exconcursante de ‘GH’ demuestra su firme compromiso por superar este bache anímico, priorizando su paz mental y demostrando que pedir ayuda profesional y espiritual es un paso tan valiente como necesario.