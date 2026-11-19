Natalia Sette 19 NOV 2026 - 17:40h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha acudido a sus ‘stories’ para compartir un problema que tiene que le impide seguir su vida con normalidad

Claudia Martínez desvela la petición que le hizo a Mario González hace un año

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Claudia Martínez ha acudido a sus ‘stories’ para compartir un problema que está teniendo qué le está empezando a dificultar su día a día. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones', que habla tanto de lo bueno como de lo malo, ha explicado qué le pasa y ha pedido consejo a sus seguidores.

La exconcursante de ‘Supervivientes’, que se ha sometido a un tratamiento para mejorar su episiotomía recientemente, está atravesando ahora una etapa de noches complicadas que ha querido compartir con total franqueza. Lejos de culpar a la recién nacida por su falta de descanso, la influencer ha querido aclarar el origen de su insomnio. “Últimamente me dan las tantas. Y Valentina no tiene nada que ver porque ella duerme prácticamente toda la noche”, ha comenzado diciendo.

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La influencer ha explicado con detalle cómo pasan sus madrugadas en vela mientras la pequeña descansa. “Solo se levanta una vez sobre las 2/3 para comer y ya (pero es que a esa hora yo sigo despierta aún). Y, cuando vuelve a dormirse, yo sigo dando vueltas en la cama horas”, ha relatado.

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A la noche siguiente, decidida a cambiar la dinámica y priorizar su descanso, la catalana se fue a la cama temprano. “No sé cuánto hacía que no me metía en la cama antes de las 22. Hoy estoy completamente destruida”, compartía con la esperanza de recuperar horas de sueño tras acumular cansancio.

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Sin embargo, acostarse temprano tampoco logró resolver el problema y, unas horas después, apareció de nuevo en sus ‘stories’ para mostrar su frustración. “Cómo es posible que haya dicho que me iba a dormir a las 21:45 y son las 00:30 y todo este rato he estado dando vueltas”, lamentaba ante la impotencia de ver pasar las horas sin dormir.

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La falta de descanso y las dificultades propias de la maternidad le han terminado pasando factura. “Tengo mucha ansiedad, tips por favor ?? He dormido 3 horas hoy y si no consigo dormir ya mañana me va a dar algo”, ha pedido ayuda desesperada a sus seguidores, visiblemente agobiada por la situación.