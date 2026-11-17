Natalia Sette 17 NOV 2026 - 19:11h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ontinúa buscando momentos de autocuidado para afrontar su postparto

Claudia Martínez responde a las críticas tras contar que se quedó embarazada a los días de volver con Mario: "Te liaste con un futbolista"

Compartir







Claudia Martínez continúa buscando momentos de autocuidado para afrontar las exigencias físicas y emocionales de su reciente maternidad tras dar la bienvenida a Valentina. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha realizado una oxigenoterapia recientemente, se ha sometido ahora a un tratamiento para mejorar el estado de la cicatriz de la cesárea.

Consciente de las necesidades de su cuerpo tras el parto, la exconcursante de 'Supervivientes' ha retomado sus rutinas de bienestar. Aunque no siempre tiene tiempo, pues las exigencias maternales y laborales son muchas, intenta buscar ratitos para dedicarse a ella misma. “Dos semanas sin entrenar ok, pero mi sesión de Indiba para abdomen y cicatriz no podía saltármela”, ha compartido en sus ‘stories’ con total naturalidad.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez reconoce que tiene que volver a someterse a terapia psicológica

Este tratamiento recurre a la tecnología Indiba, una radiofrecuencia regenerativa basada en la tecnología de transferencia eléctrica capacitiva y resistiva. Esta técnica no invasiva estimula la proliferación celular, mejora la vascularización de los tejidos y acelera drásticamente la recuperación tisular desde las capas más profundas.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez estalla ante las críticas por su papel como madre

En cuanto a la recuperación de una cicatriz de cesárea, la Indiba resulta altamente eficaz para acelerar la curación y evitar complicaciones estéticas o funcionales. Al aplicar esta radiofrecuencia en la zona intervenida, se reduce de manera notable la inflamación y el edema acumulado tras la cirugía mayor.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Asimismo, ayuda a ablandar y flexibilizar el tejido fibroso que se forma durante el proceso de cicatrización, previniendo la aparición de adherencias en la musculatura abdominal. De este modo, la piel recupera su elasticidad natural, se alivia la sensación de tirantez y se mejora considerablemente el aspecto visual de la marca quirúrgica.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' no tiene prisa en volver a su "cuerpo de antes", de hecho ha dicho en varias ocasiones que se lo está tomando con mucha calma, pues su cuerpo ha dado vida y no quiere meterle presión. Aún asi, no deja de lado su bienestar físico y mental y con este tipo de tratamientos consigue poco a poco su objetivo.