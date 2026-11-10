Natalia Sette 10 NOV 2026 - 14:52h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se abre con sus seguidores y explica los motivos que la han llevado a querer volver al psicólogo

Claudia Martínez se sincera sobre un importante cambio en su postparto: "Dije que os lo contaría"

Compartir







Claudia Martínez se encuentra viviendo una montaña rusa de emociones en esta nueva e intensa etapa de su vida como mamá. Tras compartir con sus seguidores los momentos de tristeza derivados del cansancio y la distancia familiar , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido abrirse de nuevo en canal para abordar sus problemas de autoestima y su deseo de volver a la terapia psicológica.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha acudido recientemente a un podcast para hacer una entrevista sobre su vida y ha confesado sin reparo su negativa a verse por las inseguridades físicas que le surgen. “Voy a decir algo desde la sinceridad más grande del mundo: no he podido ni ver el podcast porque me veo horrible. Tanto físicamente como con los gestos que tengo al hablar. Me pasa también cuando voy a la tele”, ha admitido.

PUEDE INTERESARTE Mario González sale en defensa de Javi Redondo por lo ocurrido con Claudia Martínez en 'LIDLT' y ella reacciona

Claudia se dedica a la creación de contenido por lo que gran parte de su trabajo es estar frente a la cámara. Muchos podrían pensar que cómo es posible que sienta inseguridad al verse en otros formatos si sus redes sociales están plagadas de videos y fotos de ella. La influencer lo ha explicado en detalle: “Por aquí no porque edito yo los vídeos y puedo cortar lo que no me gusta (grabo la misma toma 500 veces porque sé que habrá muchas en las que no me vea bien)”.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martinez pasa 5 horas en el hospital con su hija

La catalana deja claro que el camino hacia la autoaceptación sigue siendo una asignatura pendiente para ella. “Llevo 10 años en tv y en redes y sigo sin poder aceptarme al 100%. Es verdad que cada vez lo llevo mejor y que ya no soy taaaan insegura, pero aún así sigo siéndolo”, ha reflexionado con absoluta honestidad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Esta vulnerabilidad se ve agravada por la presencia de seguidores que critican todo lo que hace. “Y obviamente los comentarios que ponen las 4 malas personas de turno sé que no deberían afectarme, pero llevo unas semanas sensible chicas. Y no puedo evitar que me duelan”, ha reconocido sobre el peso que las críticas tienen en su vida.

Con estas declaraciones, Claudia no busca la compasión de su comunidad, sino desahogarse sobre su realidad. Ella misma reconoce que da igual que sus fans le manden mensajes de apoyo pues si ella no se ve bien, nada la hará cambiar de opinión. “Cada unx tiene sus luchas internas y yo llevo muchas cosas en silencio, si habéis visto el podcast quizá entendéis por dónde voy. No todo es color de rosas”, ha admitido.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ante estas dolorosas confesiones, la reacción de apoyo de sus seguidores no tardó en llegar a través de los mensajes privados. Una seguidora le respondió al ‘storie’: “Clau, eso lo has tratado con tu psicóloga? Muchísimo ánimo, eres una super mamá y súper creadora de contenido”. Aprovechando el mensaje, la influencer ha hablado también de su intención de retomar la terapia.

“Estoy deseando volver a la psicóloga y tratar esto, porque durante los dos años que estuve con ella, la mayoría de las sesiones se centraban en una situación concreta que me estaba haciendo mucho daño”, ha desvelado. Debido a que el foco estuvo centrado solo en un problema, Claudia siente que otros temas importantes se “quedaron en segundo plano”. Es por ello que desea volver para ponerle solución a sus inseguridades.

Al hilo de estas declaraciones, la creadora de contenido ha enseñado el libro que se ha comprado para aprender a no traspasarle sus inseguridades a su hija Valentina. “Sé que no depende al 100% de mí, pero haré todo lo que esté en mi mano para que sea una persona súper feliz y, a poder ser, sin traumas”, ha escrito al lado de la imagen del libro.