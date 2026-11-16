Claudia Martínez desvela la petición que le hizo a Mario González hace un año

Natalia Sette 16 NOV 2026 - 12:28h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha subido un mensaje que le lanzó a Mario González con un petición que se cumplió y ha revolcuionado las redes

Claudia Martínez reconoce que tiene que volver a someterse a terapia psicológica

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Claudia Martínez ha publicado en su perfil de Instagram, tras recibir una oleada de críticas , un recopilatorio de imágenes con Mario González de todos los años que llevan juntos. Lo que pensó que sería un bonito gesto con su pareja, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha revolucionado las redes al desvelar que su mayor deseo con él se cumplió en cuestión de un año.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha subido una imagen por cada año que lleva con el madrileño desde que lo conoció. En 2022 ambos coincidieron en la quinta edición del programa de las tentaciones, al que fueron para poner a prueba sus respectivas relaciones. Fue en 2023 cuando empezó a surgir el amor y tuvieron sus primeras citas y encuentros íntimos.

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Aunque desde el principio tuvieron muchos altibajos, continuaron juntos a pesar de todo, asegurando que eran el amor de sus vidas. En 2024 su relación se puso a prueba en Cayos Cochinos, ambos participaron en ‘Supervivientes’ y salieron con su amor reforzado. En 2025 pasaron por una de sus mayor crisis, estuvieron varios meses separados, sin intención de retomarla.

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Sin embargo, antes de este gran bache, Claudia, completamente enamorada, publicó en febrero de ese año un Tik Tok con imágenes de su relación y para acompañar las instantáneas puso: “Ojalá el 2026 sea con un mini tú”. Lo que jamás imaginaba la influencer es que tras romper en septiembre, ambos querrían darse una nueva oportunidad y a los pocos días se quedara embarazada.

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Ha sido ahora cuando ha subido la nueva recopilación añadiendo la imagen de 2026 durmiendo junto a su pequeña Valentina y cerrando el ‘post’ con la captura de pantalla del deseo que pidió hace un año. “La última es muy fuerte”, ha reconocido ella misma. Sus seguidores han revolucionado la sección de comentarios al verla.

“El destino quería que fuera para ti amor”, “No hay nada como el amor verdadero saber perdonar y avanzar enhorabuena”, “Cuidado con lo que deseas, se puede cumplir, así que siempre, desea bonito!” o “A pesar de los obstáculos como en todas las relaciones, habéis creado una bonita familia” son algunos de los bonitos mensajes que han recibido.

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Tanto ellos como sus fans alucinan con el hecho de que se haya cumplido su petición sabiendo que junto se quedó embarazada a los diez días de volver con él tras su mayor crisis. Ahora que han formado su propia familia, la pareja no puede estar más feliz y orgullosa de ellos por haber luchado por su relación a pesar de todo lo que tenían en contra.