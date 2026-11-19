Lorena Romera 19 NOV 2026 - 11:20h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tendrá que volver a pasar por quirófano tras detectar un desplazamiento en el cartílago de su rinoplastia

La lectura de manos de Marina García: el revelador detalle que le ha recordado a su historia con Isaac Torres

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Marina García vuelve a enfrentarse a un complicado revés de salud relacionado con una cirugía estética. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores el problema médico que lleva arrastrando estos últimos meses. Según ha explicado, ha sufrido un traumatismo en la nariz que ha provocado un desplazamiento en el cartílago seis años después de su primera rinoplastia, lo que la obliga ahora a someterse de nuevo a una intervención quirúrgica en las próximas semanas.

La decisión llega después de que la influencer acudiera hace aproximadamente un mes a una revisión médica al notar que la forma de su tabique estaba cambiando y sospechar que algo no marchaba bien. Sus peores presagios se confirmaron tras la valoración de los especialistas: además de una mala cicatrización interna, presentaba un traumatismo nasal que ha hecho ceder el injerto colocado en su operación original.

El origen del problema

La sevillana, que en su día pasó por el quirófano tanto por motivos estéticos como por problemas respiratorios que apenas le dejaban pasar el aire por uno de los orificios, ha detallado qué ha podido desencadenar esta complicación: "He recibido un golpe fuerte o constantes movimientos bruscos en estos años que ha provocado que el injerto de cartílago bajara hasta el punto de deformar mi nariz".

En este sentido, la pareja de Jesús Sánchez ha hecho autocrítica sobre sus propios hábitos durante las épocas de alergia: "He zamarreado mi nariz como si fuera un chicle, sin imaginarme que eso podría traer este tipo de consecuencias".

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Aunque reconoce que actualmente el daño es únicamente estético, le han advertido de que el cartílago carece de la sujeción necesaria, por lo que corre el riesgo de seguir descendiendo o quedar deformado de forma permanente si no actúa a tiempo.

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Marina García debe pasar por quirófano

Según ha explicado, la única solución es volver a ser intervenida para recolocar el injerto en su sitio: "Le he dado mil vueltas, ya que pasar por ello de nuevo no entraba en mis planes...", ha confesado sobre lo que supone para ella repetir el proceso. Tras verse obligada a posponer la operación en varias ocasiones, Marina García ha adelantado que, si no hay más cambios, pasará por el quirófano el próximo 3 de diciembre.