Lorena Romera 12 NOV 2026 - 14:32h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha consultado a un quiromántico que le ha recordado su relación con Isaac Torres

Marina García reflexiona sobre la evolución de su estilo: "No era choni, era provocativa"

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Marina García y Jesús Sánchez atraviesan uno de sus momentos más dulces. Tras más de once años de relación, la pareja disfruta de una escapada romántica a Roma que ha dejado una anécdota de lo más llamativa. Durante su paseo por la capital italiana, a los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' les han leído las manos, con un diagnóstico que a la influencer le ha recordado su historia con Isaac Torres.

A través de sus redes sociales, la sevillana mostró las palmas de sus manos y las de su chico completamente dibujadas a bolígrafo tras la sesión, confesando haberse quedado impresionada con los aciertos del vidente: "Nos han leído las manos, nos han descrito a la perfección".

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Sin embargo, entre los augurios de buena economía futura, estabilidad sentimental y la llegada de dos hijos en común con su chico, hubo una revelación sobre su pasado sentimental que acaparó toda su atención. Según ha relatado, el lector le advirtió sobre su historial amoroso: "Que en mi pasado tuve un hombre mentiroso, fuerte eso".

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El triángulo amoroso con Isaac Torres y Lucía Sánchez

Aunque Marina no ha acompañado esta declaración de ningún nombre propio, sus seguidores saben que sus palabras apuntan directamente a su mediático y turbulento romance con Isaac Torres. La historia se remonta a la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', programa al que la sevillana acudió junto a Jesús Sánchez.

En República Dominicana, la sevillana cayó en la tentación con el catalán. Sin embargo, aunque protagonizaron un intenso affaire, ella decidió irse sola. Eso sí, ya en España, Marina e Isaac decidieron darse una oportunidad e iniciaron un incipiente noviazgo. No obstante, la relación saltó por los aires cuando entró en escena Lucía Sánchez.

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La gaditana, que hasta ese momento mantenía una estrecha amistad con la pareja, acabó confirmando que estaba manteniendo un idilio con Isaac a espaldas de Marina. Tras aquella traición, la sevillana rompió definitivamente con Lobo -quien continuó su historia con Lucía, con la que llegó a tener una hija en común, Mía- y se reconcilió con Jesús Sánchez.

Ahora, años después de aquel episodio, la quiromancia en Roma ha vuelto a poner sobre la mesa una etapa que Marina García observa desde la distancia y con sentido del humor, centrada en la estabilidad que ha consolidado junto a su pareja.