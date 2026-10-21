Natalia Sette 21 OCT 2026 - 17:29h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' termina con muchísimo dolor al intentar hacer deporte después de semanas sufriendo desmayos

Marina García responde tajante a los comentarios sobre su físico: “Me he pasado media vida siendo sexualizada”

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Marina García sigue luchando por recuperar la normalidad de su día a día. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ lleva varias semanas sufriendo síncopes repentinos que la obligaron a cambiar sus rutinas y dejar el ejercicio de lado. Ahora, ha intentado retomar el deporte y no ha salido como ella esperaba.

Fue a finales de septiembre cuando Jesús Sánchez, su pareja, contó a sus seguidores que a Marina le habían estado dando desmayos y se estaba sometiendo a exhaustivas pruebas para descubrir la raíz del problema. Desde entonces, la exparticipante de ‘La última tentación’ ha ido actualizando su estado de salud .

Una de las cosas que dejó claro desde el principio es que lo más que le estaba afectando era sin duda haber tenido que dejar de lado el deporte. Para Marina, ir al gimnasio cada día se había convertido en un hábito y en una vía de escape. Que este problema de salud le arrebatara eso la dejó completamente destrozada .

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Es por ello que desde el momento que comenzó a sentirse un poco mejor lo primero que hizo fue empezar a meter el ejercicio en su vida poco a poco. Comenzó a caminar por las tardes y al ver que no le daban desmayos, probó con un entrenamiento de ciclo. “Deseadme suerte, voy a hacer un clase de ciclo con la intención de no desplomarme en el minuto 1…”, escribió a través de un ‘storie’ donde se le veían los zapatos especiales para la elíptica.

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Aunque fue con todas sus ganas, su cuerpo no pudo con tanto esfuerzo. Poco después de publicar que iba a comenzar la clase, la influencer volvió con una actualización a sus ‘stories’. “En el baño retorciéndome del dolor, ¿era de esperar? Pues sí, pero prefiero esto a el desmayito la verdad”, puso con total sinceridad.

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Aunque no sufrió un nuevo síncope, el dolor fue demasiado para terminar la clase. La influencer tiene claro el motivo de su dolencia: “El dolor este siempre se lo achaco a gases, sufro mucho de gases (también)”. Para quitarle hierro al asunto e intentar tomarse las cosas con humor, Marina termina su comunicado con una ironía: “No sé qué dejaré para los 60…”