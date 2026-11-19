Natalia Sette 19 NOV 2026 - 10:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' abren las puertas de su nueva casa y explican qué quieren hacer con cada estancia

Rosario Matew abre debate en redes por su último retoque estético

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Rosario Matthew y Stiven han abierto por fin las puertas de la casa que se han comprado recientemente . Aunque necesita una reforma integral, los que fueran participante de ‘La isla de las tentaciones’ no se han aguantado las ganas de enseñársela a sus seguidores. La vivienda cuenta con tres plantas, un sótano, varias zonas de exterior y un vestidor.

“Es una casita en el pueblo donde he vivido toda mi vida y siento que he vuelto a la infancia. Tiene más de 25 años y necesita un lavado de cara”, ha comenzado explicando la influencer. Rosario vivió hasta los 17 años pedanía de Alicante en su casa familiar y aunque le hubiera gustado comprar esa misma vivienda, no fue posible. Aún así, la propiedad adquirida junto a Stiven está a pocos metros de ese lugar tan especial para ella.

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La pareja ha ido enseñando habitación por habitación y explicando al detalle qué quieren hacer en cada una de ellas. La primera estancia nada más cruzar la puerta principal es la cocina: “La cocina es la parte más nueva de la casa, está reformada del año pasado, pero es verdad que yo no hubiera elegido esos colores”.

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Ahora mismo, tanto los muebles de almacenamiento como la parte inferior de la isla están forrados con un papel que simula madera clara. La encimera y la parte superior de la isla en negro y los electrodomésticos en color gris. La visión que tiene la alicantina es completamente diferente. Quiere paredes verdes, muebles blancos con tiradores dorados y encimeras de madera.

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“En el comedor en vez de ventanas van a haber cristaleras enormes y esto lo vamos a tirar para hacerlo mucho más grande”, ha continuado contando Stiven. Además, quieren tirar también la otra pared del comedor, para conectarla directamente con la zona de las escaleras. Rosario explica que la casa parece un laberinto, con demasiadas paredes y puertas.

La intención de los enamorados es dejar la primera planta completamente abierta, sin ningún obstáculo y dejando conectado el salón, el comedor y la cocina. En ese nivel, también hay un baño que quieren quitar y un vestidor que trasladarán a la segunda planta. para no dejar sin servicio al piso principal, dividirán la zona de la barbacoa en dos. “Ahora mismo estoy dentro del aseo, aquí se levantará una pared para separarlo de la zona del barbaco”, ha explicado Rosario.

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En la segunda planta se encuentran las tres habitaciones, un baño y dos terrazas laterales. Una de ellas quieren techarla y convertirla en parte del dormitorio de matrimonio, dejando espacio suficiente para un gran vestidor. “Con la otra terraza sabemos lo que hacer pero esta nos tiene más perdidos. No sabemos qué va a pasar con ella”, ha aclarado.

Por último, la pareja sube a la tercera planta, una gran buhardilla con un baño incluido. Es la única zona de la casa que no piensan tocar. Aunque mantiene el tono clásico del resto de la vivienda, no se quieren “gastar ni un solo euro” ahí. Todavía les queda por enseñar el sótano, la terraza exterior y la zona de la barbacoa, que la han dejado para otro video.

Aunque todavía queda mucho trabajo por delante, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ no pueden estar más feliz con su casa. Están ilusionados por comenzar este gran proyecto juntos y ver como la vivienda se va convirtiendo poco a poco en el hogar de sus sueños.