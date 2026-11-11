Rosario Matew abre debate en redes por su último retoque estético

Natalia Sette 11 NOV 2026 - 12:44h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acude a su clínica de confianza para realizarse un nuevo retoque y aviva el debate en redes

Rosario Matew, tras ver cómo un desconocido robaba su ropa interior del tendedero

Compartir







Rosario Matew se ha hecho un nuevo retoque estético tras anunciar que se ha comprado una casa junto a su pareja , Stiven. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha acudido a su clínica estética de confianza para hacerse un cambio en su cara y ha abierto un debate en redes entre sus seguidores.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha comenzado explicando que hace unos meses tuvo que retirarse el ácido hialurónico debido a un gran encapsulamiento. Este gran cambio le supuso tener que acostumbrarse de nuevo a sus labios naturales tras años de retoques. “Mis labios son claritos y no me quiero volver a poner ácido porque me da miedo que se me vuelva a encapsular que se quedó horrible. Entonces me veo rara y siempre estoy con un gloss con color”, ha continuado diciendo.

Por tanto, ha tomado la decisión de realizarse una micropigmentación en los labios. Es un procedimiento estético semipermanente que da color, define el contorno y unifica el tono, quitando de la ecuación la necesidad de usar labial con color a diario. “Creo que si me hago la pigmentación no me voy a ver rara con tan poco volumen”, ha dicho convencida de que ha tomado una buena decisión.

PUEDE INTERESARTE El accidentado viaje de Rosario Matew y Stiven a Grecia: problemas con el coche y una cama rota

La creadora de contenido ha grabado todo el proceso desde su llegada a la clínica hasta el final del tratamiento, asegurando que aunque sintió alguna molestia, el dolor es totalmente aguantable. Al principio, le chocó un poco mirarse al espejo la primera vez tras el retoque. “Estaban muy inflamados, no esperaba que se me fuera a hinchar tanto. Este no es el resultado final”, ha aclarado al enseñar sus labios ante la cámara.

Canal de Whatsapp de Telecinco

A la mañana siguiente, la influencer volvió a mostrar sus labios para enseñar cómo la inflamación había bajado. “Me encantan”, ha terminado diciendo feliz. Aunque no es el resultado final, pues todavía tiene que bajar mucho más el tono, la influencer no puede estar más agusto con el resultado.

En la sección de comentarios, sus seguidores han iniciado un debate. Están aquellos que consideran que es lo mejor que ha podido hacer y que le han quedado muy bonitos. De hecho, muchos seguidores han compartido sus experiencias con el mismo tratamiento, asegurando que merece totalmente la pena. Sin embargo, hay otros que consideran que no era necesario que se lo hiciera.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“Personalmente no me gustan. Eres preciosa no necesitas nada” o “Pues no me gustan. Me gustabas mucho más antes, tu tenias una cara muy bonita y súper natural, y ya te la estás fastidiando y poniéndote como todas”, son algunos de los mensajes que ha recibido de los detractores. A pesar de ello, Rosario no puede estar más contenta con el resultado.