Natalia Sette 20 NOV 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla abiertamente de su operación para pegarse las orejas debido a un complejo

Claudia Chacón le escribe una romántica carta a su novio: “Gracias por dejarme ser libre”

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Claudia Chacón ha vuelto a mostrarse sin filtros ante su comunidad para compartir un paso muy personal que ha dado. Tras pasar por quirófano para solucionar uno de sus mayores complejos, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha respondido a todas las dudas de sus seguidores y ha enseñado el antes y el después.

A través de sus redes sociales, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha ido punto por punto explicando cada detalle de su operación. No sin antes explicar el motivo por el que decidió pasar por quirófano: “Es uno de los complejos más grandes que he tenido en toda mi vida. Me he hecho una otoplastia para pegarlas un poquito”, ha confesado con sinceridad. Claudia sentía que tenía “unas orejas gigantes” y eso le impedía incluso hacerse recogidos.

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La otoplastia es una cirugía plástica y reconstructiva que modifica la forma, la posición o el tamaño de las orejas para lograr una mayor armonía facial. En cuanto a la cirugía y el postoperatorio, Claudia ha querido quitar hierro al asunto para tranquilizar a quienes quieran hacerse algo similar. “Fue una operación súper rápida y súper sencilla. El dolor es como una incomodidad”, ha señalado.

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Ella optó por ponerse anestesia general aunque el procedimiento también puede realizarse con anestesia local. Sobre las pautas médicas tras la intervención, la joven ha explicado qué cuidados debe seguir durante las próximas semanas. “Me han indicado estar 20 días con la cinta en la cabeza para dormir. 20 días sin hacer esfuerzos pero haciendo vida normal”, ha continuado explicando.

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La influencer ha querido dejar claro que el cambio solo ha cambiado sus orejas y que su cara sigue intacta: “No te cambia la cara”. La creadora de contenido también ha reivindicado la libertad de las personas a someterse a retoques estéticos. “Estoy súper a favor de que la gente se opere lo que le dé la gana. Someterse a una operación no implica que no te quieras”, ha dicho con firmeza.

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Por último, Claudia ha cerrado su mensaje con una reflexión dirigida a quienes viven su día a día con inseguridades físicas. Ha recordado que la gente siempre va a opinar o criticar, que un rasgo que para ti es un complejo para otra persona puede resultar atractivo y que lo importante es hacer lo que cada uno desee con su propio cuerpo.