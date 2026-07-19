Equipo Outdoor 19 JUL 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores una carta cargada de amor hacia su novio

La amistad rota de Almudena Porras y Claudia Chacón: de los buenos momentos al enfado

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Claudia Chacón ha compartido con sus seguidores una de las publicaciones más íntimas y emotivas desde que se reencontró con su novio tras su paso por ‘Supervivientes 2026’. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido un vídeo cantando y bailando “Baby”, de Justin Bieber, junto a Sergio en plena discoteca, un ambiente que no es casualidad en la historia de ambos, acompañado de una extensa carta de amor en la que se sincera como pocas veces lo había hecho, en un momento en el que le está costando volver a la vida real tras Honduras.

La historia de la pareja se remonta a hace tres años, cuando ambos coincidieron en la discoteca de Mallorca en la que trabajaba Claudia. Fue ella quien le sirvió una copa a Sergio, natural de Albacete, sin imaginar entonces que volverían a cruzarse. El reencuentro llegó meses después, y desde entonces la relación no ha dejado de crecer, hasta convertirse en uno de los pilares más firmes de la vida de Claudia.

Antes de partir hacia ‘Supervivientes 2026’, donde ha pasado tres meses de intensa convivencia mediática lejos de casa, la pareja llegó a un pacto sobre los límites de su relación durante ese tiempo de distancia. A la vuelta, Claudia no dudó en preguntarle a Sergio, sin rodeos, si le había sido infiel, un momento de tensión que parece haber quedado ya superado entre ambos.

En su carta, la influencer ha querido agradecerle a Sergio haber estado a su lado en los momentos más grises, cuando ella misma sentía que se perdía y se abandonaba. Le ha dado las gracias por tener paciencia cuando ella “solo sabía romperse” y por enseñarle, sin darse cuenta, lo que de verdad significa amar. Según ha explicado, con él ha aprendido que el lugar correcto no es el más perfecto, sino aquel en el que se puede ser una misma sin pedir perdón ni hacerse pequeña para encajar.

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Pero el mensaje más revelador de toda la carta ha llegado con la reflexión sobre lo que Sergio ha significado para su forma de ser: “Gracias por dejarme ser libre”, ha escrito Claudia, agradeciendo que nunca haya intentado cambiarla ni encerrar la parte más intensa y caótica de su personalidad.

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La creadora de contenido ha cerrado su carta con una reflexión sobre el amor que dice haber encontrado por fin, después de haber pasado, según sus propias palabras, demasiado tiempo intentando encajar en amores que no eran para ella: descubrir que lo que necesitaba, en realidad, era un caos capaz de bailar con el suyo. Una declaración de amor que deja claro, una vez más, lo afianzada que está su relación con Sergio.