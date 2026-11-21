Berto González 21 NOV 2026 - 12:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' tiene muebles de inspiración escandinava y un comedor integrado

Diego Matamoros se sincera sobre su situación sentimental tras revelar que un amor de su pasado había regresado

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Diego Matamoros ha abierto las puertas de su casa en Madrid y ha enseñado una de las estancias más especiales de la vivienda: su salón, el corazón del hogar. El exconcursante de 'Supervivientes' ha decorado esta estancia para que hable de sí mismo y de su personalidad, un espacio que reúne todas sus aficiones desde la música y los libros hasta los videojuegos.

Hay rincones para escuchar discos, ver películas, jugar a la consola y sentarse a comer. La madera, el sofá de diseño y los muebles de inspiración escandinava marcan el estilo, aunque también hay piezas a todo color y recuerdos personales de su infancia.

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Un bajo con jardín que Diego Matamoros ha adaptado a sus gustos

El televisivo se mudó a esta vivienda en abril del año pasado, después de haber convivido una temporada con su expareja Marta Riumbau, y con su hermana Laura. Se mudó con sus perros a un bajo con jardín y explicó que su intención era quedarse durante una larga temporada. Su plan era comprar más adelante un terreno y diseñar su propia casa, pero de momento sigue viviendo en esta vivienda que ha adaptado completamente a sus gustos.

Además, ha compartido el proceso de renovación en sus redes sociales con una sección llamada "¿Cómo decoro mi casa?", donde ha ido explicando la decoración y los motivos para elegir cada pieza de este espacio.

El salón ha ido sumando libros, lámparas, cuadros y un espacio dedicado a la música. Los muebles reflejan una fusión de estilos cuya base es de inspiración escandinava con tonos claros combinados con madera, negro y algunos colores más intensos, presentes en los cojines, las pantallas de las lámparas y los sofás.

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Del rincón para sus vinilos al comedor integrado de nogal

El salón de la casa de Diego Matamoros en Madrid cuenta con una zona de descanso compuesta por un sofá beige de tejido acanalado, con asientos anchos y brazos rectos, y sobre él, ha colocado cojines de color azul oscuro y otros más claros, además de una manta marrón. Delante hay una mesa auxiliar rectangular de madera, con varias pilas de libros, jarrones y pequeños objetos decorativos. Una alfombra gris cubre parte del suelo y delimita este espacio de descanso.

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Uno de los primeros cambios que el hermano de Laura Matamoros realizó en su salón fue el mueble situado bajo la televisión. Anteriormente, tenía uno de madera de mango que le gustaba, pero resultaba pequeño para su pantalla de 77 pulgadas, así que lo sustituyó por otro mueble más grande, de madera oscura y acabado efecto nogal con módulos en tonos verdes situados a ras del suelo. Detrás de la pantalla instaló luces LED que cambian de color conforme la imagen, un detalle relacionado con su afición a los videojuegos.

Sobre este nuevo mueble auxiliar dedicado al espacio de la television, destacan alguno detalles decorativos como varias velas de diferentes tamaños, el esqueleto de un dinosaurio en miniatura y una lámpara naranja de forma redondeada de diseño. En la pared del sofá, cuelgan cuadros con pinturas abstractas: una de ellas presenta tonos claros difuminados con diferentes texturas y otra tiene grandes franjas oscuras y amarillas que combina a la perfección con la decoración del salón. Una lámpara de pie con tres focos orientables completa la iluminación.

Los libros tienen bastante presencia en la decoración, junto al sofá hay una estantería metálica de color negro en la que se apilan en vertical. Además de libros, también exhibe fotografías como una en la que aparece Diego de pequeño, platos de cerámica y una lámpara blanca. Las plantas caen desde las baldas superiores y, entre los volúmenes, aparecen varios títulos de Tolkien, incluido 'El señor de los anillos'. Una planta alta que simula las hojas de un platanero completa la decoración de este rincón.

Otro de los rincones más especiales del salón es su rincón musical, el cual tiene como protagonista una butaca verde rotativa de respaldo bajo y asiento amplio. Detrás hay una estantería de madera con un tocadiscos y varios elementos de sonido plateados. Los altavoces son negros, con detalles cobrizos, y están situados sobre soportes independientes en forma de torre. Parte de los vinilos se guarda en el mueble y otra parte, en un revistero metálico colocado en el suelo.

El comedor queda integrado en el mismo salón situado bajo un gran ventanal. Diego ha elegido una mesa redonda oscura con una base central de madera de forma cónica, y sillas marrones con estructura metálica tapizadas en polipiel de color marrón. Encima cuelga una lámpara plateada de pantallas superpuestas. Un espejo grande apoyado contra la pared refleja distintas zonas de la estancia aportando más amplitud.

La luz natural entra a raudales por una gran ventana acristalada con estor claro que tamiza la iluminación. Junto a ella, se encuentra la estantería personal de Diego Matamoros en la que exhibe muchos de sus recuerdos personales, y a su lado, se encuentra una segunda mesita auxiliar la cual sostiene un tablero de ajedrez de madera, una vela y un jarrón con flores para mantener el aire fresco de la estancia.