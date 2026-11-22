Raquel Mosquera, concursante de ‘GH VIP’, se instaló hace más de cuatro años cerca de su trabajo

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La casa de Raquel Mosquera, concursante de 'GH VIP', es mucho más que el lugar donde vive junto a sus hijos. Es su refugio familiar, el espacio donde desconecta de sus compromisos profesionales y una vivienda que refleja su personalidad a través de una decoración clásica, acogedora y repleta de recuerdos.

La empresaria tomó la decisión de vender su antigua propiedad para instalarse en esta vivienda, mucho más cerca de sus negocios. Su nueva vivienda dispone de 150 metros cuadrados, una superficie que le permite organizar diferentes espacios para ella y sus dos hijos sin renunciar a la comodidad. Se encuentra en un entorno residencial con zonas comunes, donde la tranquilidad y la privacidad tienen un papel protagonista.

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La urbanización ocupa una parcela de aproximadamente 3.778 metros cuadrados y cuenta con servicios como piscina comunitaria, jardín, garaje, trastero y portería física, características que aportan un valor añadido a la vida cotidiana de sus residentes.

Pero, más allá de las dimensiones y las instalaciones, lo que realmente llama la atención de la casa de Raquel Mosquera es su interior. La empresaria ha creado un hogar lleno de detalles, fotografías, libros y objetos personales. Una vivienda donde los muebles funcionales conviven con elementos decorativos clásicos y donde cada rincón parece responder a una necesidad concreta.

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Una vivienda de varias plantas

La ubicación es, sin duda, uno de los grandes atractivos de la casa de Raquel Mosquera. Después de vivir durante años en Galapagar, la empresaria decidió trasladarse a esta nueva casa para estar más cerca de su actividad profesional, una elección que le ha permitido simplificar considerablemente su rutina. Este cambio de residencia representa una decisión especialmente práctica. Para una persona que debe atender diferentes responsabilidades a lo largo del día, reducir el tiempo dedicado a los desplazamientos supone disponer de más horas para otras actividades.

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La propiedad se distribuye en diferentes niveles y cuenta con una superficie aproximada de 150 metros cuadrados, suficiente para diferenciar las zonas comunes de los espacios destinados al descanso. El jardín aporta una sensación de amplitud y establece una conexión directa con el interior, especialmente con el salón, donde los grandes ventanales favorecen la entrada de luz natural. A las ventajas de la vivienda se suman las instalaciones de la urbanización, que cuenta con piscina comunitaria y zonas verdes.

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La cocina de Raquel Mosquera

La cocina es una de las estancias que mejor reflejan el carácter práctico y tradicional de la casa de la concursante de 'GH VIP'. Lejos de las cocinas ultramodernas que dominan muchas revistas de decoración, la empresaria ha apostado por conservar un espacio de estética clásica, donde la funcionalidad tiene más importancia que las últimas tendencias.

Aunque su diseño puede resultar algo antiguo, dispone de los elementos necesarios para desarrollar cómodamente las tareas cotidianas y mantiene ese encanto propio de las cocinas familiares de toda la vida.

El blanco es el color protagonista, uno de los elementos más característicos son los tiradores azules de los armarios, un detalle sencillo que introduce un contraste delicado sobre las puertas blancas. Los armarios superiores también llaman la atención por sus puertas con vidrieras, que incorporan superficies acristaladas y detalles de cristales de colores.

Las paredes mantienen igualmente una estética tradicional, con azulejos decorados mediante una greca que recorre parte del revestimiento. La greca aporta continuidad visual y refuerza el carácter clásico del conjunto, mientras que los azulejos facilitan la limpieza de una estancia especialmente expuesta a la humedad y las salpicaduras.

Luminosidad, grandes ventanales y recuerdos familiares en el salón

Si la cocina destaca por su estética tradicional, el salón representa la faceta más acogedora y personal de la vivienda. Se trata de una estancia amplia y luminosa, concebida como el principal espacio de reunión familiar y decorada con numerosos detalles que reflejan los gustos de su propietaria.

Uno de sus grandes atractivos es la presencia de enormes ventanales con salida directa al jardín, una característica que permite disfrutar de abundante luz natural durante buena parte del día. La zona principal de descanso está presidida por un sofá de grandes dimensiones en tonos grises. Pero lo que realmente distingue este salón es la cantidad de objetos personales que forman parte de su decoración.

Fotografías familiares, libros y pequeños recuerdos ocupan diferentes rincones, convirtiendo el espacio en una especie de álbum de la vida de Raquel Mosquera. Los espejos también desempeñan un papel destacado. Además de su función decorativa, ayudan a multiplicar visualmente la luz natural y a reforzar la sensación de amplitud.

El dormitorio principal de Raquel Mosquera

El dormitorio principal completa el recorrido por vivienda de la empresaria y permite descubrir una faceta más íntima de su estilo decorativo. La protagonista de la estancia es una cama de matrimonio con canapé, una elección especialmente práctica porque combina confort y capacidad de almacenamiento.

El cabecero blanco aporta luminosidad y sencillez al conjunto. Su tonalidad neutra permite combinarlo fácilmente con diferentes textiles y elementos decorativos, creando una base visual equilibrada. A ambos lados de la cama se encuentran dos mesillas de noche, que proporcionan superficies auxiliares para colocar lámparas, libros y pequeños objetos personales.

Su distribución simétrica contribuye a generar una sensación de orden y armonía, especialmente adecuada para una estancia destinada al descanso. Sobre la cama destaca un cuadro de grandes dimensiones, uno de los elementos decorativos más importantes de la habitación.