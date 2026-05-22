Te mostramos cómo ha sido el reencuentro de Rocío Flores y Raquel Mosquera

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Por el 25 aniversario de la muerte de Pedro Carrasco, Rocío Flores y Raquel Mosquera se reencuentran en '¡De viernes!' y realizan por primera vez una entrevista en un plató de televisión juntas. Te contamos cómo ha sido este momentazo.

Sus primeras palabras en su reencuentro

En la puerta del plató, Beatriz Archidona le pregunta a Rocío Flores si está preparada para encontrarse con Raquel Mosquera, quien le está esperando en su interior. "Estoy nerviosa, vengo con el corazón abierto", advertía justo antes de cruzar la puerta.

Al verse, ambas se abrazan. Raquel Mosquera le besa en la cara mientras la nieta de Pedro Carrasco le piropea. "Me dices a mi, pero quiero que sepas que tú estás muy guapa y que eres tan guapa tanto por dentro como por fuera", le confiesa la peluquera.

"Lo estás haciendo muy bien y te vas a hacer una gran profesional. Lo importante es hablar con claridad y con el corazón", le aconseja.

Para Rocío Flores, esto "es algo precioso" para "recordar una figura tan importante como él". Y es que viene "a corazón abierto totalmente", confiesa antes se sentarse para comenzar la entrevista.