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Gloria Camila ha querido agradecer a Raquel Mosquera -expareja del boxeador Pedro Carrasco, exmarido de Rocío Jurado- su defensa pública en todo momento. "Gracias por tus palabras, siempre has hablado súper bien de mí", le traslada.

Mosquera aseguraba, muy orgullosa, que todo va a continuar de la misma forma porque nunca se ha descuidado ni de Gloria Camila ni de José Fernando. "Seguirá siendo así, por que a través de los años nunca os he perdido de vista. He estado ahí, he visto como te has ido haciendo mujer y aún te has ido haciendo más fuerte, más buena persona", le responde.

Así rememora Raquel Mosquera el día que conoció a los hijos de Rocío Jurado

Ambas se han reencontrado en 'El tiempo justo' con Joaquín Prat y han querido hacer hincapié en el bonito gesto que tuvo Rocío Jurado y José Ortega Cano con un regalo que le hizo Raquel Mosquera para Gloria Camila y Rocío Flores.

Tal y como ha contado, Pedro Carrasco y ella volvieron con regalos de un viaje para las dos. "Les trajimos unas horquillitas", relata. Lo que hicieron los padres de Gloria Camila fue ponerle esos adornos tanto a ella como a Rocío Flores cuando las conocieron por primera vez. "Fue un día muy bonito", recuerda.