Carlos Otero 22 NOV 2026 - 09:00h.

El exnovio de Fani Carbajo y su tentador han posado sonrientes y cómplices en redes sociales

Fani Carbajo, tras la revisión por sus células precancerígenas: "No me he curado, me tienen que quitar el útero"

Compartir







Bombazo informativo en el universo de ‘La Isla de las tentaciones’. Los dos protagonistas masculinos del triángulo amoroso de Fani Carbajo en la primera temporada del reality han hecho las paces. Cristofer Guzmán, que llegó al programa como novio de la madrileña, y Rubén Sánchez, su tentador, sorprendían posando juntos y felices en sus redes sociales. Hacemos un repaso de su historia común.

Año 2019: dramáticos hechos en República Dominicana

Aunque los espectadores vimos la primera temporada de 'LIDLT' en el primer trimestre de 2020, los acontecimientos tuvieron lugar durante la grabación el año anterior. Fani Carbajo acudía con Cristofer a República Dominicana para poner a prueba su historia de amor y ella rápidamente cayó en las redes de Rubén Sánchez en ‘Villa Montaña’.

Cuando se dieron su primer beso tuvo lugar aquel momento icónico que llevó a Cristofer a cruzar la playa gritando “¡Estefaníaaaaaa!”. En la hoguera final del programa Fani decidió irse con Rubén pero él la rechazó argumentando que no confiaba en ella tras lo que le había hecho a Cristofer.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Año 2020: tenso reencuentro en España

Los protagonistas de este triángulo se reencontraron el en tenso debate final del reality. Ella acusó al tentador de “falso”, aunque al final del programa firmaron la paz y se dieron un abrazo. Para añadir leña al fuego, Rubén habló mal de Cristofer en los programas.

2020-2023: Las idas y venidas de Cristofer y Fani

Tras reconciliarse, Cristofer y Fani Carbajo vivieron una montaña rusa que se alargó varios años. Llegaron a casarse en junio de 2022 pero un año después Fani confirmó la ruptura definitiva del matrimonio.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Año 2022: Rubén decide apartarse de los medios

Por su parte, Rubén Sánchez reveló su intención de regresar al mundo del fútbol. Abandonó los focos y los platós y compaginó su faceta deportiva con la gestión de su coctelería. Este negocio lleva abierto varios años en Alcalá de Henares.

Año 2026: la imagen que lo cambia todo

Y así llegamos hasta el momento actual: Rubén y Cristofer reaparecen juntos y colegas en redes sociales. Se trata de una story temporal en la que ambos aparecen en actitud de buena amistad y entendimiento, tomando unas copas en un chiringuito de moda. "Después de casi 7 años tocaba hacer las paces. Después de todo, eso que dicen de que el tiempo lo cura todo... es verdad", ha reflexionado el futbolista.