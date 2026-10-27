Natalia Sette 27 OCT 2026 - 16:55h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha aparecido en sus 'stories' con el corazón en la mano para contar cómo ha ido la última visita al médico de su hija

Emilio, hijo de Fani Carbajo, le manda 20.000€: “¿Tan bien te va hijo? Estoy flipando”

Compartir







Fani Carbajo atraviesa por una inmensa angustia a causa de la salud de la más pequeña de la casa. Tras celebrar con gran orgullo el dineral que cobra Emilio , su hijo mayor, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha enfrentado a un duro momento personal al tener que acudir al centro sanitario con su niña y verla sufrir.

La madrileña ha reaparecido completamente desolada en sus ‘stories’ de Instagram para compartir con su fiel comunidad de seguidores la pesadilla que ha vivido durante la mañana junto a su pequeña Victoria, de tan solo dos años de edad. “Estoy fatal”, ha comenzado confesando la exconcursante de 'Supervivientes'.

Transparente como siempre, Fani no ha podido ocultar la profunda tristeza que le ha producido presenciar el sufrimiento de la menor. El motivo de la visita hospitalaria ha sido someter a la pequeña a su primera analítica. “Hemos estado esta mañana en el hospital que le han hecho a Victoria su primera analítica”, ha explicado la influencer.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo pide ayuda a sus seguidores tras sufrir una severa reacción alérgica

Ver a su hija llorar al ser pinchada con una aguja ha terminado por derrumbar por completo a la pareja de Fran Benito en mitad de la consulta. “He llorado al verla a ella llorar y sufrir, todavía estoy con el dolor en el pecho”, ha admitido con absoluta honestidad. Uno de los motivos de la analítica ha sido someterla a las pruebas de la alergia: “Os podéis imaginar la cantidad de sangre que le han sacado”.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La influencer ha reflexionado sobre el dolor que puede llegar a sentir un padre o una madre al ver a su hijo pasarlo mal, es cómo si el dolor que sienten sus pequeños lo sintieran ellos también. “Mi chiquilla, qué mal se pasa cuando vemos a nuestros bebés así”, ha dicho con el corazón en la mano y sabiendo que muchas de sus seguidores se sentirán identificadas.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras abandonar el hospital, Fani ha querido tranquilizar a su comunidad virtual confirmando que ya se encuentran descansando y tranquila en su hogar. “Ya estamos en casa, ella está aquí ya relajadita y yo esperando a que se me quite el disgusto”, ha concluido la creadora de contenido.