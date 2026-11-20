Lorena Romera 20 NOV 2026 - 13:32h.

La exparticipante de 'LIDLT' recibe malas noticias tras la revisión de los seis meses por sus células precancerígenas

Emilio, hijo de Fani Carbajo, desvela el dineral que gana al mes: "Gracias a mi esfuerzo"

Compartir







Fani Carbajo ha actualizado su estado de salud tras acudir a la revisión ginecológica de los seis meses. La madrileña de 41 años, conocida por su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', ha explicado visiblemente afectada y con la voz entrecortada que los resultados no han sido los esperados y que las dos intervenciones anteriores no han logrado frenar el problema.

En sus declaraciones, la creadora de contenido ha relatado que su ginecóloga le ha realizado una biopsia y que, a la espera de los resultados -que tardarán unas tres semanas-, lo más seguro es que tengan que extirparle el útero: "No me he curado, las dos operaciones que me han hecho, las conizaciones a principios de año, han sido para nada. Hay que esperar a los resultados de la biopsia, No quiero llorar, pero lo más seguro es que me tengan que quitar el útero".

Más allá del impacto a nivel médico, la televisiva ha detallado el dilema personal y familiar que supone esta situación. Según ha explicado, su doctora le ha planteado que, si desea volver a ser madre, tendría que iniciar cuanto antes un tratamiento de fecundación in vitro, tal y como hizo en el embarazo de su hija Victoria.

Sin embargo, su realidad no se lo permitiría: por un lado, se encuentra inmersa en la apertura de un nuevo negocio que ahora mismo le absorbe gran parte de su tiempo; por otro, señala que carece de red de apoyo familiar para hacerse cargo de su hija y de un bebé.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La influencer también ha indicado que, aunque cabría la opción de someterse a una nueva conización, el problema tendería a repetirse: "Me tienen que quitar el útero, me guste o no. Pero no me toca los ovarios, por lo menos".

El historial clínico de Fani Carbajo

La colaboradora comenzó este proceso médico en febrero de 2026, cuando le diagnosticaban "algo de alto riesgo, bastante grave" tras detectársele "células malas en el útero que se pueden reproducir". Ese mismo mes, pasaba quirófano por primera vez para someterse a su primera conización.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sin embargo, su situación médica se complicaba a las pocas semanas, cuando ingresaba en urgencias y descubría que tenía que volver a ser intervenida para una segunda conización. Ahora, en la revisión de los seis meses, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha descubierto que el problema persiste.