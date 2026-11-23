Natalia Sette 23 NOV 2026 - 12:39h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' se enfrentaron en un combate de kickboxing que acabó con Gerard lesionado

Naomi Asensi y Gerard Arias revolucionan las redes con sus vídeos juntos

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Gerard Arias ha aparecido con muletas en sus ‘stories’ tras protagonizar uno de los enfrentamientos más comentados del momento fuera de los platós de televisión. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se subió al cuadrilátero de ‘La Velada Balear’ para enfrentarse cara a cara contra Rubén Dasí en un duelo marcado por la tensión previa.

Entre ambos existía un evidente pique desde hace tiempo, ya que el exconcursante de ‘Supervivientes’ había criticado con dureza el paso de Rubén por el famoso reality de las tentaciones. Sin embargo, el combate no salió como esperaba para Gerard, que no solo no ganó, sino que acabó sufriendo una caída que le causó grandes secuelas físicas.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido ha compartido un vídeo en el que aparece caminando con dificultad y ayudándose de unas muletas. Lejos de venirse abajo, le ha lanzado un aviso directo a su contrincante: “Bueno Rubén, que sepas que voy a por la venganza, este es mi trofeo de ayer pero me vengaré”.

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Poco después, y bromas aparte, Gerard ha mostrado el estado real de su tobillo completamente inflamado por ambos lados tras una mala caída. “Sé que no es excusa para la técnica, pero quiero que sepáis que hice dos asaltos completamente cojo, no podía apoyar el pie”, ha explicado antes de añadir: “No puedo ni andar ahora mismo”.

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La actuación de ambos participantes generó un aluvión de críticas en redes por la escasa técnica mostrada durante la pelea. Ante los comentarios negativos, los protagonistas aclararon que la organización les confirmó el combate el pasado 25 de octubre y que no comenzaron a entrenar hasta el 5 de noviembre. Además, Gerard no tenía experiencia previa en boxeo.

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Tras descansar después de la velada, el exsuperviviente volvió a pronunciarse ante las burlas recibidas. “Estoy viendo un montón de comentarios, yo soy el primero que me río de mí mismo, he tenido 15 días para prepararme”, ha señalado queriendo restarle hierro al asunto.

A pesar de dejar claro que no le importan las críticas que está recibiendo, el creador de contenido ha querido lanzar un dardo a aquellos que no paran de dejarle comentarios negativos. “Me gustaría ver si la gente que habla desde el sofá de su casa es tan valiente. A mí los haters me dan igual, quien me critica me río de él, llevo una vida que me encanta”, ha dicho tajante.

Más allá del resultado y de la lesión, la experiencia ha despertado en él una nueva inquietud que piensa explorar cuando se recupere de su lesión de tobillo. “Ahora me ha picado el gusanillo, quiero entrenar más fuerte, quiero coger más experiencia, me ha gustado mucho este mundo”, ha asegurado con entusiasmo.

Por su parte, Rubén Dasí ha querido rebajar la tensión acumulada enviando un mensaje de deportividad y respeto a su oponente. “Ha sido un auténtico placer compartir el ring contigo. Enhorabuena por el pedazo de combate que nos hemos marcado. Has sido un rivalazo y un auténtico guerrero. Cuando quieras, vamos a por la segunda temporada”, ha escrito dejando abierta la puerta a una revancha futura.