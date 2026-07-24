Carlos Otero 24 JUL 2026 - 16:54h.

Gerard Arias, que también partipó en LIDLT ya ha sido nombrado embajador de la belleza de su provincia, Ciudad Real

Sus padres y sus dos hermanos: conocemos a la familia de Tomelloso de Gerard Arias

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Nuevos proyectos profesionales en la vida de Gerard Arias. El concursante de la pasada edición de ‘Supervivientes’ ha sorprendido erigiéndose candidato por la provincia de Ciudad Real de un conocido certamen de belleza. El de Tomelloso, de 33 años, participará este otoño en la gala final de Míster RNB España que tendrá lugar en Salou.

Un reto ilusionante para crecer como persona

El manchego, que también ha participado en dos ediciones de ‘La Isla de las Tentaciones’ afronta este reto cargado de ilusión y optimismo. “Me hace ilusión que la gente conozca a la persona que hay detrás de la televisión y de las redes sociales”, explica en su entrevista de presentación del concurso de belleza. “Creo que este certamen es una oportunidad para demostrar que una buena imagen solo tiene sentido cuando va acompañada de valores”, añade con optimismo.

Este giro en la faceta pública de Gerard responde al interés del bombero forestal de vivir nuevas experiencias. Según dice, está muy motivado con la idea de disfrutar del proceso. “Siempre intento dar mi mejor versión y, a veces, soy muy perfeccionista conmigo mismo”, señala. “Creo que convivir con otros candidatos, salir de mi zona de confort y enfrentarme a nuevos retos me ayudará a crecer, a ganar confianza y a seguir evolucionando como persona”, subraya el ex de Claudia Chacón.

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En la entrevista que ha concedido a la organización de esta competición de belleza, Gerard explica que quiere mostrarse apostando por la naturalidad, huyendo de todo tipo de artificios. “Creo que la autenticidad siempre conecta mucho más que intentar aparentar algo que no eres”, abunda el finalista de ‘Supervivientes 2026’. A pesar de que Arias concurre a un certamen que premia la estética y las formas atléticas, el televisivo intenta dotar a la experiencia de un sentido algo más profundo.

“La belleza es la coherencia entre lo que eres, lo que haces y cómo tratas a los demás”, asegura para concluir que “la imagen puede abrir una puerta, pero son los valores y la actitud los que hacen que las personas quieran quedarse”.

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Si triunfa competirá en la versión internacional

Gerard Arias competirá junto a otros 52 candidatos de todas las provincias y ciudades autónomas de España por alzarse con un trofeo que lo convertirán en embajador del potencial nacional. En caso de conseguir la preciada distinción, Gerard dará un paso más y representará a España en el escalafón internacional, enfrentándose a modelos de todos los rincones del mundo.

La gala del certamen de belleza masculino tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre en el Teatro Auditorio de Salou. Durante los días previos a la cita Gerard convivirá con sus contrincantes en unas jornadas que les permitirán estrechar lazos al tiempo que promocionan sus respectivas candidaturas.

Otros rostros de Telecinco en certámenes de belleza

Gerard Arias no es el único rostro de los programas de Telecinco que encuentra salida como míster. Su compañero de LIDLT Enrique Cofiño será el representante de Cantabria en la próxima edición de Míster International Spain 2026. Otros nombres del formato como Alejandro Nieto, Alejandro Pérez o más recientemente, Luis Capa han vivido esta experiencia.

Otros realities también han tenido representación en este tipo de concursos. Pol Badía, conocido por su paso por 'Gran Hermano', participó el año pasado como representante de Barcelona. Por su parte, Asraf Beno, que era prácticamente un desconocido antes de saltar a la televisión, pudo participar en la edición VIP del formato gracias a su designación como embajador de la belleza de Ceuta.

En la vertiente femenina Maica Benedicto, Bayan o Almudena Porras también han probado suerte en el mundo de los concursos de belleza. María Jesús Ruiz, por su parte, es la máxima exponente de este éxito, ya que se alzó con el triunfo en la época dorada del certamen en el año 2004.